要女刑警穿辣一點陪酒 前南投縣刑大大隊長遭拔官

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

南投縣政府警察局前刑警大隊長蕭榮哲日前遭人踢爆，在任職期間涉嫌使喚轄下分局偵查隊內的女偵查佐擅自調到刑大內勤，甚至要女警陪同出席餐會，並要求女警「穿辣一點」倒酒，疑似將女警當陪酒女，該女警向上反映無果後離職；此外，蕭警也涉嫌性騷擾、職場霸凌、公務車私用等等，因此遭記過調職。對此，南投縣警察局今（6）日回應，「相關指控並非事實」但已將蕭警記一支小過並調離主管職，改為雲林縣警局警務參事。

南投縣政府警察局前刑警大隊長蕭榮哲（右一）遭人踢爆，在任職期間涉嫌使喚女警陪同出席餐會，並要求女警「穿辣一點」倒酒，疑似將女警當陪酒女。（圖／翻攝自南投縣政府警察局臉書）

據《鏡週刊》報導指出，警大70期畢業、曾在台中市警局以及刑事局中部打擊犯罪中心擔任偵查隊長的蕭榮哲，在2024年1月任職南投縣刑大大隊長期間，多次要求1名女偵查佐陪同出席餐會，並要求對方「穿辣一點」，甚至聲稱若超過下班時間可申報超勤加班費；該名女警不堪其擾，向女組長反映後，竟遭蕭警三字經粗口飆罵，最終該名女警無法再承受，選擇請辭、離開警界。

對此，南投縣警局督察長胡淑淨今日出面澄清，表示相關情節經調查後均屬「非事實」，也並未查出蕭警要求女警穿著性感陪酒一事；胡淑淨強調，該女警是因個人規劃而離職，若確有其事，絕不可能僅1小過作為處分。

不過南投縣警局也表示，蕭榮哲確在管理、溝通和情緒控管方面稍有不足，以及未顧及女性同仁感受，有物化女性等不當言行；因此決定先調離其主管職務，並核予記過1次行政處分。



◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

