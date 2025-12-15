要學員當眾愛撫！心靈老師爽撈5000萬 台北地檢署起訴了

北檢起訴陳美妃。（圖／翻攝畫面）

設立帕拉淨心養生莊園企業社、新心人類非凡教育訓練有限公司的負責人張淑珺，和陳美妃一同規劃靜心課程並對外佯稱修課可以治癒癌症，解決各種困境，收取大量學費高達5200萬餘元。台北地檢署今日（12月15日）偵結此案，依照強制、恐嚇取財等罪嫌起訴陳美妃。

根據起訴書，張淑珺指示不知情學員挑選人生遭逢重大變故等身心狀況較為脆弱的學員，透過按摩課程接觸攀談卸下心防，再以協助解除身心苦難等理由，引介假冒具心理學訓練的張淑珺。

待身心脆弱的學員和張淑珺認識以後，張淑珺會和陳美妃向學員要求持續參加靜心課程，倘若學員拒絕就會以「沒救」、「死定了」、「必死無疑」、「會死得很難看」等語讓受騙的學員無法離開，最終4名受害學員共支付了5298萬餘元的學費。

此外，張淑君和陳美妃利用在團體中具有高度權威之地位，罔顧性向以及意願要求學員之間相互結婚，並藉此獲得學員之間的財務資訊，甚至要學員把名下的房產變賣繼續支付學費。

張淑珺以及陳美妃也會要求學員在眾人在場的狀況下公開猥褻，或身穿女性內衣以後拍攝照片上傳至群組，倘若有學員反抗便會以「自我突破」等名義命學員撞牆、青蛙跳、掌摑來自我懲罰，甚至指示其他學員毆打、助勢、旁觀。

