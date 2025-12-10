要學生填問卷：昨晚有無性行為？銘傳大學英文老師處置曝

生活中心／綜合報導

銘傳大學日前爆出，1名英文課老師上課時請學生填問卷，沒想到打開一看，題目竟有「昨晚有跟別人發生性行為？」等敏感內容，還會在眾人面前公布部分學生答案，或當場追問學生「你是處女嗎？」引發一票學生不滿。隨著爭議持續延燒，銘傳大學稍早發聲表示，已經與該教師進行溝通提醒，同時已召開性平會進行後續調查，強調對此情形高度重視。

學生日前在Dcard爆料稱，英文課老師請大家填寫線上問卷，「雖然說『不強迫』，但是話裡話外都在說跟成績有關」，點開一看題目竟有「昨晚是否和別人發生性行為」、「今天穿什麼顏色內衣褲」、「在哪裡買內衣褲」、「是否喜歡裸睡」、「是否為處男或處女」、「是否為同性戀」、「初吻是什麼時候」等涉及個人隱私的敏感內容，還有「你覺得台灣總統怎麼樣」涉及政治內容。原PO表示，選項只有「是」與「不關你的事」，但如果選擇後者會被老師指學生「很難聊」、「怎麼這也不能問」。

英文老師問卷竟要學生答：昨晚有無性行為、內衣褲顏色？銘傳大學出手了

學生打開線上問卷，發現有許多涉及個人隱私的問題。圖非新聞當事人。（示意圖／民視新聞資料照）

原PO還表示，該老師「在班上眾人的面前公布你的答案，以及抽選人來分享他的答案」，有次抽到女同學追問性經驗，對方明顯感到尷尬、不知所措，「老師還不停追問你是處女嗎？既然沒有初吻應該是處女吧？」另1位學生因未正面回答「你有多少錢」也被追問「為什麼不行？」對此，原PO不禁質疑，「說可以投不關你的事的人是你，啊還要被你問為什麼喔==全程都讓人感到非常冒犯，最可笑的是這個測驗的『滿分』是要你全部填Yes ，怎麼？這是逼著大家得用隱私換成績嗎？」

貼文一出引發熱烈討論，陸續有學生回應，「同班的簽，當下也覺得被騷擾到了」、「而且要填這個表單才算點名，超無語」、「今天上這門課同個老師他也讓我們寫這個題目，一樣會抽人起來回答」。有學生分享後續，該老師事後傳訊息坦承，可能是問題設計或執行方式有瑕疵，此次問卷不會計分，他會在下次上課解釋用意，未來也不會再有類似主題出現，「如果有造成任何人的不舒服，我十分抱歉，我會跟大家當面道歉」，同時呼籲停止網路上的人身攻擊。

英文老師問卷竟要學生答：昨晚有無性行為、內衣褲顏色？銘傳大學出手了

銘傳大學表示，已經與該教師進行溝通提醒，同時已召開性平會進行後續調查。（圖／翻攝「銘傳大學 Ming Chuan University 」臉書）

據《聯合新聞網》報導，銘傳大學指出，該老師是依課程規劃安排「文化禁忌」議題問卷調查、並抽問答題學生；對於引發學生不適、校方高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並於12月5日召開性別平等教育委員會討論後續調查處理。為維護學生權益，校方已和授課教師進行溝通提醒，該問卷和相關提問不得納入成績評量，後續也不得再討論類似性別議題，以避免造成學生不適。最後銘傳大學強調，也發信給選課學生告知會妥善處理，若有任何建議也歡迎與學校聯繫，校方將極力維護校園安全與多元平等的學習環境。

