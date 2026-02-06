要安全過好年 新北消防局查獲私藏1700公斤爆竹

cnews204260206a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

年關將近，新北市政府消防局近日接獲舉報，指稱轄內萬里區1處鐵皮建築倉庫內，疑似製造爆竹煙火，恐有安全之虞。消防局表示，隨即派員前往現場巡查及情資蒐集，在萬里區公所、金山警分局及萬里派出所協助下，現場查獲超過1700公斤的各式爆竹煙火，含疑似專業爆竹煙火及未張貼認可標示的煙火產品。出動數10人進行搬運清點至凌晨3時，立即依違反爆竹煙火管理條例規定，取締查扣併全數沒入，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，依法開罰最高新台幣150萬元。

消防局初步估算，現場1700公斤煙火中，計有300公斤黑火藥，若於密閉或集中空間中同時引爆，恐造成30公尺內的輕型建物（如鐵皮屋、磚造平房）嚴重毀損，波及範圍甚至擴及50公尺以上，威力堪比一座小型火藥庫。一旦發生意外，不僅危及生命安全，恐引發連鎖爆炸或大規模火災，後果不堪設想。

cnews204260206a07

消防局表示，這次查獲的數量，也是新北市近3年內之最，裁罰金額更是最高，為有效嚇阻不肖業者心存僥倖，將處以重罰，並規劃於元旦暨春節期間，編排專案勤務，加強檢查販賣爆竹煙火的場所、可疑處所及曾經違反爆竹煙火規定場所等，以避免不肖業者非法囤積。

新北市消防局長陳崇岳呼籲，民眾切勿私自囤積或販售，達管制量以上爆竹煙火，若遭查獲將面臨巨額罰款，違規煙火亦遭沒入。也請民眾如有發現可疑人車，請踴躍檢舉不法，並通知消防單位前往稽查。檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火，經查屬實者，依查獲案件所裁處罰鍰額度的百分之五，核發獎金給檢舉人。

cnews204260206a09

照片來源：新北市府提供

