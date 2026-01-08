要定了格陵蘭？美媒：盧比歐下週會丹麥首相 英德法急商對策

美國近日以軍事行動拘捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，下一步有意奪取丹麥格陵蘭，美國國務卿盧比歐7日表示，他將於下週與丹麥領導人會面，外媒指出，此舉已引發法國、德國等警戒，正共同研議對策。

美國國務卿盧比歐。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，盧比歐（Marco Rubio）指出，他最快下週將與丹麥領袖會面，討論相關議題，至於是否正式提出購買方案，他並未正面回應。報導指出，白宮與多名內閣官員私下評估，美國總統川普（Donald Trump）對收購格陵蘭「極為認真」，並認為透過購買是最佳途徑。

廣告 廣告

《路透社》報導，然而美國是否恐危及以美國為首的北約（NATO）軍事同盟，盧比歐指出，川普仍保留以軍事方式達成目標的可能性，但強調外交仍是首選，「身為一名外交官，我們始終偏好用其他方式解決問題，這也包括委內瑞拉在內。」

報導表示，歐洲主要國家與加拿大皆已相繼表態，強調格陵蘭屬於其人民，英國首相施凱爾（Keir Starmer）7日與川普通話，重申英方支持丹麥立場。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，將與德國、波蘭外長討論格陵蘭議題，「我們希望採取行動，但希望與歐洲夥伴一起行動。」

延伸閱讀

MLB/女兒一句「很可愛」！岡本和真選擇藍鳥原因曝

MLB/岡本和真披上7號！藍鳥曬砲轟朗希影片 劍指道奇

WBC/今井達也約定太空人 宣布缺席3月經典賽