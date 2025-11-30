「要家電先交5千？」光復惡人狠騙災民 台鐵月台被民眾堵個正著

曾男帶著行李箱準備搭火車逃逸，2民眾驚覺遭詐與警方聯手於車站月逮將嫌犯堵個正著。翻攝畫面

花蓮光復鄉災後重建仍在進行，卻有人趁災民脆弱之際進行詐騙！一名曾姓男子11月間假借「贈送家電需自付5,000元」為名，在光復鄉多次詐騙民眾，鳳林警分局接獲多起報案後立即組成專案小組追查，於本月28日在光復車站月台成功將其逮捕，並查扣贓款及多項證物，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方從男子身上搜出4萬5千餘元不法所得。翻攝畫面

警方表示，2名受害者於28日下午察覺上當，隨即報警並在光復火車站月台與員警一同當場逮捕曾姓嫌犯。現場起獲現金4萬5,600元、手機1支、造型模擬手槍1把及多份證件等物品，嫌犯也當場被帶返偵辦。

進一步檢視嫌犯手機內的電磁紀錄時，警方發現疑似「受害名單」，初步清點多達28人，實際遭騙金額仍在釐清中，將陸續通知受害民眾製作筆錄。

嫌犯還隨身攜帶模型槍，疑似是為了恐嚇被害人使用。翻攝畫面

至於查扣的模擬槍枝，警方初步發現槍管內有阻鐵情形，後續將送鑑定是否涉及槍砲彈藥刀械管制條例。

鳳林分局強調，嫌犯專挑災後弱勢族群下手，行徑惡劣，警方將持續加強災區巡邏與反詐宣導，避免類似案件再度發生。警方呼籲民眾，如發現可疑情況，可立即撥打110或向光復分駐所洽詢，警方將與民眾並肩守護災區安全。



