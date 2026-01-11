要對伊朗動手？美運輸機赴中東 魯比歐通話納坦雅胡籲「提高警戒」

美國總統川普（Donald Trump）近日多次威脅將介入伊朗境內的反政府示威活動，以色列當局對此保持高度警戒，密切關注美方可能採取的軍事行動。據三名知情的以色列消息人士透露，以國正針對美國可能介入伊朗的情況進行戒備。

伊朗國內局勢持續緊張，社群平台Ｘ知名軍事帳號「NSTRIKE@NSTRIKE1231」9日分享最新消息，稱一架美國空軍C-17「全球霸王III」戰略運輸機正從德國飛往中東；此一動向可能顯示，美國正準備對伊朗發動大規模攻擊，因此美軍已開始動用大型運輸機，將彈藥及其他軍備運往該地區的軍事基地。

據《路透社》11日報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於美東時間10日通話，儘管官方尚未公布細節，但有官員向媒體透露議題包括加薩、敘利亞以及伊朗的抗議活動。

一名在場的以色列消息人士則指出，魯比歐與納坦雅胡討論美國介入伊朗的可能性，以方就此提高警戒；但他並未說明提高警戒在實務上意義。

報導指出，川普近日內多次對伊朗統治者發出警告，要求其不得對示威者使用武力，並表示美國「準備好提供協助」。伊朗目前正面臨多年來規模最大的反政府示威活動。以色列與伊朗這兩個宿敵之間的緊張關係持續升高，以國對伊朗的核武和彈道飛彈計畫深感憂慮。去年6月，兩國爆發為期12天的戰爭，美國當時加入以色列行列發動空襲。

納坦雅胡在9日接受《經濟學人》訪問時警告，若伊朗攻擊以色列將面臨嚴重後果。他在談及示威活動時表示：「至於其他事情，我認為我們應該觀察伊朗內部的發展情況。」

