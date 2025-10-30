（圖／本報系資料照）

連日來，從大陸全國政協主席王滬寧到新華社，具體說明兩岸和平統一後的好處，大陸開始把話說清楚，是踏出讓台灣人別那麼害怕中共，了解兩岸融合有何益處的第一步。

當前兩岸關係緊繃，除民進黨政府不按憲法行事外，主因在於「九二共識」已被汙名化，加之台灣人因過往的反共教育非常害怕大陸。隸屬於大陸國務院的新華社近日發出一連串署名為「鍾台文」的文章，「鍾台文」意為中共中央台辦文章，具權威性。

日前在〈台灣問題的由來和性質〉文章中，強調只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸雙方完全可以坐下來對話溝通，化解矛盾，累積互信，為兩岸關係和平發展翻開新的一頁。其中有句話是九二共識的精髓，即兩岸是一家人、都是中國人。《習五條》稱中國人不打中國人，兩岸就有長治久安的基礎。

在〈兩岸關係發展和統一利好〉一文中，則系統性詳述統一後的好處，從生活方式、經濟、財政、基建等各領域，說明兩岸統一後，台灣享有什麼紅利。

大陸國台辦或大陸學者都曾提過統一後台灣經濟發展空間更大，競爭力更強，產業供應鏈更加穩定通暢等。但近期先由王滬寧說出統一後台灣有7大好處，再搭配新華社刊文敘述，仍屬首次。顯然，在大罷免的反中牌失利；國民黨主席選舉時，所有候選人都說「台灣人是中國人」後，北京當局開始改變對台思路。

既然大陸開始講統一後的好處，民進黨政府如果不想承認兩岸都是中國人，那也請告訴台灣人民，與大陸對抗有何好處？別再閃躲了。