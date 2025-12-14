要對粉絲誠實！hololive戌神沁音拒絕COVER「突發缺席7th fes.」提議：不想大家買了票才失望

hololive 旗下 VTuber 戌神沁音（戌神ころね）和赤井心（赤井はあと），先前官方陸續確定無法出演 2026 年 3 月的演唱會「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」。長休中的戌神沁音也解釋，由於照顧家人健康，避免任何突發狀況最後一刻才取消，所以直接決定不參加。而不久前，戌神沁音睽違 1 個多月直播報告近況，並透露演唱會不參加一事，曾和母公司 COVER 的會議中一度動怒，只為了不讓粉絲的期待落空。

麵包狗分享了決定的幕後情況。（圖源：hololive官方）

戌神沁音在最新直播中向粉絲報告家人的身體狀況外，她也首度公開了不參加「hololive 7th fes.」的幕後決策過程。沁音透露，其實針對「何時公告不參加」這件事，她曾與母公司 COVER 的營運方發生過激烈爭執，由於考慮到可能無法以百分之百的狀態進行唱跳表演，為了避免造成公司與相關人員困擾，她很早就下定決心不參加這次的 7th fes.。

然而，營運方當時為了避免外界產生過多不必要的臆測，曾提議希望戌神沁音等到活動前夕，再以「突發狀況」為由宣布無法出演。但這項提議讓戌神沁音本人無法接受，她表示自己氣憤的認為如果粉絲已經買了門票、甚至訂好機票飯店，最後才發現想看的推不在，是很不誠實的成為。最終在戌神沁音的堅持下，營運方接受了她的意見，讓她在票務和詳細名單公開前就先行宣布不參加的消息。

戌神沁音坦言當時雖然情緒激動，但初衷是不希望粉絲花了錢卻感到受騙，她強調「不能對粉絲不誠實」。雖然位於無法上台表演感到遺憾，但她也承諾會在其餘能參與的範圍內，像是 EXPO 展覽部分，盡力留下痕跡，並希望粉絲們能體諒她目前需將生活重心暫時放在家庭的決定，之後也會抽空開台。後來則是分享了其他 holomen 的關心、看了一些電影，以及嘗試網路上的特殊優格吃法。