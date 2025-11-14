要幹大事？「大賣空」本尊關閉旗下基金 專家揭背後盤算：他不一定是認輸

精準預測2008年金融危機而聲名大噪、電影《大賣空》（The Big Short）主角原型Michael Burry，近日關閉了他一手創立的避險基金Scion資產管理公司，並向美國證券交易委員會撤銷註冊，引發市場高度關注。同時，Burry也預告將於25日發布重大訊息，但未透露任何細節，顯得相當神祕。對此，財經作家狄驤表示，這次Burry要空幾年還是未知數，所以他關閉基金不一定是認輸，只是不想在這場拉鋸戰中增加不確定性。

狄驤在臉書發文提到，Burry公布他的部分空單細節，他持有5萬張Palantir履約價50美元的賣權，2027年1月15日到期，還有1萬張輝達履約價110美元的賣權，2027年12月17日到期。意味著Burry可能會像2008年一樣長期抗戰，因為他認為，資本支出與玩會計魔術支撐的數兆美元市場並不長久，泡沫終會破裂。

狄驤表示，要記得2008年Burry空了2年才迎來勝利，這次要空幾年還是未知數，所以他關閉基金不一定是認輸，只是不想在這場拉鋸戰中增加不確定性，也避免讓他的投資人承受太多風險。簡單來說，如果Burry已經大空特空，投資人卻在某個時間點選擇贖回資金，這對他的策略就會造成嚴重影響，所以Burry才打算不受干擾的獨自抗戰。

狄驤坦言，他認為泡沫一直都在，問題在於有沒有刺破泡沫的那根針？中國房市泡沫被政策刺破，2008年被經濟過熱刺破，歷史不一定會重演，但那根針何時會到來無人知曉，這也是我們一直講求紀律的原因，我們不需要像大賣空一樣透過放空大賺，只要在泡沫破裂時活下來，同樣有更多獲利機會。

