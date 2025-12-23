要往盧秀燕腦門開3槍 台中女警網路貼文引風波

cnews204251223a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局偵查隊1名25歲女偵查佐，涉嫌在使用網路社群Threads時，在個人頁面及回復網友留言時，竟出現「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他」的言論。第二警分局表示，有員警向內部反映，女偵查佐留言時，頻頻出現不當言論，隨即由督察組進行調查處理。也已依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪嫌，拘提這名女偵查佐送辦。

第二警分局表示，這名女偵查佐近期屢有異常舉止，除於在11月間，透過警察局關老師系統，轉介諮商及協助就醫，已調整勤務時段及工作內容，禁止她領用槍枝服勤。她在近日內，也曾於line群組，恐嚇同事及分局直屬長官，並於社交軟體Threads，回復網友留言時，多有偏激粗鄙的言辭，語帶挑釁，甚至有恐嚇的言論，而且個人頁面顯示著警職身分，所以警分局不敢輕忽。

第二警分局表示，報請台中地方檢察署指揮後，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪嫌，將她拘提送辦。也針對她勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行的部分，因已嚴重破壞紀律情節重大，擬議行政懲處，不排除免職處分。

第二警分局表示，近期這類的網路留言恐嚇案件，在其他縣市及其他行政區都有案例，也都被即時查獲嚴辦。分局長鍾承志強調，台中警隊絕不會縱容任何恐嚇、威脅性等訊息，包括假訊息也一樣。警方會主動網路蒐查，即時查緝嚴辦，有責任確保社會治安平穩、保障民眾安全。

