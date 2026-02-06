要從防禦轉進攻? 伊朗秀4高超音速多彈頭導彈 逾8馬赫 15分鐘可抵以

霍拉姆沙赫爾 -4型導彈是一種作戰射程2000公里的彈道導彈，能夠攜帶多枚彈頭。它被認為可攜帶伊朗整個武器庫中最重的載荷。 圖 : 翻攝自 奇聞不要看

[Newtalk新聞] 據俄羅斯媒體 5 日報導，伊朗最先進的長程彈道導彈霍拉姆沙赫爾 -4型（也被稱為「海巴爾」）已部署在伊斯蘭革命衛隊（CGRI）的一座新地下導彈城。

伊朗也宣布已部署 4 枚速度可達 8 馬赫、射程約 2,000 公里的超音速導彈，可在約 15 分鐘內抵達以色列境內。

報導指出，該武器投入作戰部署的同時，伊朗宣佈武裝部隊戰略從防禦性轉變為進攻性，這傳遞出一個資訊，即「伊朗的導彈能力不僅得以保持，而且通過採用新技術，其精度、速度和穿透力不斷提高」。

伊朗公布最新的阿布·馬赫迪反艦導彈，警告美國勿輕舉妄動。 圖 : 翻攝自歐洲防務工業網

伊朗稱，該導彈在大氣層內飛行速度可達 9,900 公里/小時，大氣層外飛行速度可達 19,700 公里/小時。它是一種精確制導導彈，其圓概率誤差僅為 10 至 30 米。

據報導，由於採用了衛星制導系統，該導彈精度更高。由於該導彈的特性，愛國者或大衛投石索防空系統很難將其攔截。伊朗空軍稱，該導彈能夠同時打擊 80 個目標。

伊斯蘭革命衛隊宣佈，該導彈於 2025 年 6 月 23 日首次發射，攻擊了以色列的多個目標。他們表示採用了現代戰術來提高導彈精度並確保目標被摧毀，但未提供相關細節。

伊朗革命衛隊高層警告，若美國動武，將優先打擊以色列與美軍相關目標。

