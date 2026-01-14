要怎麼做「大家才會回歸國旅？」網點出一關鍵：不然不用談

國旅疲軟，許多民眾放假會選擇出國，而非在國內旅遊，對此有網友也忍不住好奇「要怎麼做大家才會回歸國旅？」引發許多網友熱議，其中許多網友點名住宿問題。

有網友在論壇以「要怎麼做你才會回歸國旅」為題發文，原PO表示，不相信大家一說到放假、旅行真的都飛出國，一定也有許多人假日會選擇國旅，忍不住好奇大家的看法，「給個建議吧，要怎麼做才會讓你心甘情願回歸國旅懷抱？」

不少網友表示「不要打卡式的旅遊景點」、「方便準時的大眾運輸工具」、「塞車問題解決一下」、「沒地方停車，交通又不便，傻了才在國內趴趴走，不如日本到處走」、「交通要方便到達目的地」、「改掉千篇一律的夜市內容」、「要做出特色吧，台灣旅遊景點的同質化有點嚴重」、「特色。不然每個景點都是老街、夜市，賣的都是烤魷魚烤香腸，我何必旅行？」、「台灣的物價太高了，跟薪資成長不成比例」、「城市觀光市容也不行，也沒什麼特色景點，夜市內容複製貼上，你要拿什麼出來吸引人？」

其中不少網友提到住宿是國旅疲軟的關鍵之一 「住宿對折價」、「住宿合理價自然有人」、「住宿價格先腰斬吧」、「房價票價砍70%我會考慮」、「現在的住宿價錢砍半，不是原價是訂房網價」、「絕對是住宿，尤其是假日或連假這種加倍賣的行為要先處理」、「住宿價格合理」、「房價砍半」、「以前還會住個飯店，現在都改當天來回」、「住宿成本至少要砍半，不然不用談」、「住宿打五折其實就回來了」、「住宿對半砍、塞車問題」。

撰稿：吳怡萱





