要房子還是要現金？繼承共有桃園老公寓遭姊姊催決定 網一面倒建議「買下來」
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
面對繼承房產，該把握機會買下來，還是直接賣掉換取現金？一名女網友發文求助，透露自己與親姊姊共同持有一間位於桃園的老公寓，是父母過世後留下的遺產。如今姊姊希望「了結這間房子」，要嘛她買下姊姊的那一半，要嘛由姊姊買回自己的那一半，但原PO也坦言：「現在桃園房價高得嚇人，我真的不知道該怎麼選。」
原PO在Dcard上發文表示，這間30年老公寓位在學區、公園旁，機能算不錯，但畢竟屋齡高、行情大概一坪27萬左右。她和姊姊討論後，抓一坪26萬、總價約728萬，「房價應該也不會再漲了」，只是該怎麼處置讓她相當為難。
原PO透露，近幾年與老公、小孩都住在這裡，孩子明年更要上國小，本來以為可以繼續住下去，沒想到姊姊突然要她做決定，「要嘛買她那1/2，要嘛賣掉讓她買我的1/2。」她坦言，如今最大糾結的是：若賣掉換現金，要再買房恐怕得面臨至少1500萬起跳的價格，根本負擔不了；但若選擇貸款買下姊姊那份，也等於背負新的房貸壓力。
對於「到底該要房子，還是要現金？」原PO無奈地說，這幾天反覆計算，卻仍然沒有答案，只能求網友分享經驗。
貼文曝光後，大批網友跳出來給建議，「如果你姊姊這幾年是無償給你住的話，我會很感謝姐姐 ～ 然後一家人都住習慣也喜歡的話，我就會跟姊姊買下再包一個紅包給他，謝謝他願意低於市價賣給我」、「建議跟妳姐買下來吧，小孩如果已經習慣家裡環境，突然改變蠻麻煩的畢竟都是妳們自己自住，還要考量未來小孩的學區問題，穩定對現階段年紀比較小的小朋友蠻重要的」、「如果你需要住，就是直接現有住的最方便不是嗎，親人姐姐一般正常人也不會想賺錢，就是拿應有的就好」。
