要打去練舞室打! 2隻八哥街頭開打 1隻在旁像當裁判

屏東的高屏舊鐵橋邊，有民眾直擊兩隻八哥在比武打擂台，甚至旁邊還有一隻有如裁判在看比賽，三隻都十分投入，連民眾接近都沒有感覺，只是專家就說，這些八哥都是外來種，搶食了本土種的食物，也造成本土八哥的生存危機。

「鳥界擂台賽」屏東盛大登場？ 八哥街頭開打！吸引圍觀也不怕

鳥界WWE在屏東高屏舊鐵橋旁登場，民眾在拍攝，三隻八哥都不受影響。（圖／民眾提供）

民眾現場直擊鳥界WWE聯賽現場，可以看到兩名選手打得是非常激烈，其中一隻具有相當的優勢，不斷將對手壓制在地上磨擦，但另一隻也是不斷拍打翅膀試圖掙脫，兩名選手互不相讓，場邊甚至還有一隻不斷在鳴叫，也不知道到底在說「要打去練舞室打」，還是在一旁進行倒數讀秒，但這場對決戲碼，三隻當事鳥可以說是相當投入，連民眾在一旁圍觀直播，也絲毫不受影響，附近遊客說，「兩隻在打架一個裁判，一個在當裁判」，也有人逗趣說，「不是在打架啦！是在約會！」

八哥繁殖力強，外來種大量繁衍，壓縮到本土八哥生存空間。（圖／民視新聞）

民眾看了也覺得這畫面十分有趣，地點就在屏東的高屏舊鐵橋旁，實際來到賽事現場，就聽到八哥的叫聲此起彼落，還有選手在賽後冰敷，直接摔進水桶裡面，原來八哥因為性格兇猛，像是這樣打鬥場景其實十分常見，屏東縣野鳥學會常務監事蕭恩沛指出，「家八哥這種是一個外來種鳥種，這種鳥打架，同類之間打架是常有的事情，可能是爭奪地盤，或者是求偶互相爭鬥，牠公母都是同型的，所以也分不出來旁邊那個是不是母的，為了爭風吃醋。」

目前台灣常見的黃色嘴巴的八哥，都是外來種。（圖／民視新聞）

只是在打鬥的全都是外來種八哥，專家就說，像是這次影片中的家八哥，或者是另一種白尾八哥，都是黃色鳥嘴的外來種，而白色嘴巴的才是台灣本土的台灣冠八哥，但面對外來種的競爭搶食，看在專家眼裡，其實十分擔憂，台灣野鳥保育協會前理事長李進興認為，「現在達到一個失控的數量以後，已經幾乎沒有辦法杜絕，尤其這種八哥的繁殖力很強，壓縮到這些本土八哥的生存空間。」八哥打擂台雖然有趣，但卻也隱含了台灣本土的生態危機。

