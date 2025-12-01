要打蚊子前先等等！牠的吸血嘴其實能當 3D 列印噴頭

每年夏天都和蚊子戰鬥到心力交瘁嗎？看到蚊子恨不得立刻一掌拍死牠──這種看似沒用、每天只會惹人生氣的小蟲，最近竟然「翻身」了。加拿大蒙特婁的麥基爾大學（McGill University） 研究團隊發現：雌蚊的「吸血口器」竟然是世界上最天然、最便宜、解析度最高的 3D 列印噴嘴之一，並已發表於《Science Advances》期刊。

蚊子噴射器登場：20 微米、又直又細、成本有低

先來簡單認識一下 3D 列印噴嘴吧！一般超高精度的噴頭要價動輒 80 美元，而且不是金屬就是塑膠，貴又不環保。反觀蚊子的口器──雖然聽起來有點毛──但它天生就是一根不到 20 微米的極細管道，比市面上最頂級的商用噴嘴還細上一倍。

更神奇的是，它筆直、耐壓，甚至能承受高黏度「生物墨水」，列印出的成品表面平滑，特別適合用在 航太零件、牙科模型、生醫微結構 等超微型工程領域。

至於大家最擔心的人道問題？別擔心，研究用的蚊子都是「屍體」或實驗室統一處理的樣本。這可能是史上最人道的噴嘴。畢竟牠們生前最擅長吸血，沒想到死後竟能投身科技界再立功一次。

天然噴嘴雖強，但易損壞

不過，蚊子口器當噴頭的缺點也很明顯：太脆弱、太輕薄。研究團隊必須額外 3D 列印一個迷你「支架」包覆它，不然在列印過程中很容易直接折斷。

即便如此，科學家仍然看好這項「3D necroprinting（屍體列印）」的潛力，認為它或許能開啟微型工程的新時代。未來團隊也會持續探索自然界其他奇妙的微型管道，不管來自昆蟲、植物，還是更多令人意想不到的天然結構。

大自然有時候做出的東西，真的比人類還會做。只不過，這次的主角竟然是我們每天都想巴下去的──蚊子。下次看到蚊子在吸血時要不要先想一下？還是打了再說。

Dead mosquito proboscis used for high-resolution 3D printing nozzle — scientists boast of the extremely fine output from ‘necroprinting’

（首圖來源：pixabay）