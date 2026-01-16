要抓台獨竟抓到舔共份子！劉樂妍怒嗆中國警方：我投訴到你叫媽媽

記者蔡維歆／台北報導

前女F4成員劉樂妍赴中國發展多年，近期大多靠直播及賣水果維生，她近日才在微博發文痛批網路上有來路不明的影片，竟稱她沒錢吹暖氣，危及性命，讓她氣得發一大篇文澄清。如今她又發文抨擊寧夏銀川警察，表示自己到中國發展10年了，對方竟然還把她當成台獨份子要抓人，要求警方派出一名單身男警對她進行貼身保護。

劉樂妍發文抨擊寧夏銀川警察。（圖／翻攝自微博）

劉樂妍發文表示自己以前在河北燕郊時，就常與警察有接觸，對方總是客客氣氣的，她知道只要沒犯錯就不用怕警察，而且自己有英雄情結，對警察特別尊敬，「但問題是，如果有警察敢惹我，他就是惹到瘋子了，我啥事都不幹，我就打一整天投訴電話，我投訴到你叫媽媽！」

結果劉樂妍昨天在銀川遇到警察大烏龍，「你是想抓台獨份子，卻不小心抓到了舔共份子」，她氣到怒嗆：「你必須要跟我道歉，不然我現在就要開始投訴你了。」表示對方本來對她超級兇，沒想到一被嗆聲就慫了，立即跟她說對不起，「但我氣還沒撒完，你怎麼能直接道歉呢？」、「如果道歉有用的話，那要警察幹嘛？」搞笑要求單身男警為她進行貼身保護。

