要拋經濟制裁？陸商務部：將採取「必要措施」後果日方承擔

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，風波越演越烈，大陸商務部今表示，如果日方一意孤行，中方將採取「必要措施」，「一切後果由日方承擔」。

《澎湃新聞》報導，大陸商務部今舉行例行記者會，發言人何亞東指出，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。他語氣強硬指，「如果日方一意孤行，中方將採取必要措施。一切後果由日方承擔。」至於是何種必要措施，何亞東並未說明。

高市早苗上月7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

她這番談話引發北京強烈，認為她暗示可能以武力介入台灣海峽，導致中日關係跌入谷底，中方接連呼籲大陸公民近期避免前往日本，並謹慎規劃赴日留學安排，導致中日航班受嚴重衝擊，根據最新資料顯示，本月大陸的航空公司飛往日本的航班，逾900班被取消，其中大阪關西機場減班最多。

