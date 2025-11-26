「要挖我們祖墳，我們就先挖習近平的！」不滿政府強推火葬、不讓祖先「入土為安」，貴州苗族自治村爆發激烈抗爭

中國南方省份貴州 22 日爆發多起農村抗議，民眾抗議地方政府以「保護土地資源」和推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求逝者火化而非傳統土葬。貴州息烽縣石硐鎮有大量苗族等少數民族人口，傳統土葬被視為文化核心。根據外洩影片，有村民憤怒高喊：「如果共產黨是挖祖墳的，就把習近平的祖墳挖了再說！」 《衛報》稱，中國農村動盪事件的數量，已較去年飆升 70%。研究人員警告，當涉及「傳統遺產」或「祖先事務」等個人化議題時，民眾更願意冒險走上街頭，這使得這類衝突規模更大、持續更久。

中國貴州息烽縣石硐鎮地方政府推動火葬取代傳統土葬，據水頭村村民稱，息烽縣副縣長要求家屬交出一名死者遺體時，毆打了死者的妹妹，引發眾怒。（擷取自 @昨天YouTube）

強推「節儉新風尚」，火葬令引爆苗族文化衝突

這起抗議發生在遠離深圳、上海等城市中心的貴州省息烽縣石硐鎮。當地政府發布指令，要求民眾在親人過世後，必須採取火葬而非傳統土葬，以應對中國墓地擁擠的普遍問題，並聲稱這是為了「保護土地資源」和推廣基於 2003 年法律的「節儉殯葬新風尚」。

然而，這項政策在當地引發強烈反彈。石硐鎮及其周邊地區有很高比例的苗族人口，對於少數民族而言，傳統土葬是文化和傳統遺產的核心。在抗爭事件記錄帳號@YesterdayBigcat 的 X 帳號與YouTube 上，流出一段現場影片，可以聽到石硐鎮村民高喊口號：「如果共產黨是挖祖墳的，就把習近平的祖墳挖了再說！」

@YesterdayBigcat 影片旁白稱，當地村民指出，周邊許多市縣因政策遭反對，已從「強制火葬」改為「自願火葬」，但息烽縣卻堅持強推，且無法拿出有效法源。村民表示，當地政府為了斂財，強制推行火葬，不但違背了「入土為安」的傳統習俗，還將增加農戶負擔。

阻官方「搶屍」，數百村民手持棍棒護墳

影片還揭露了另一起緊張對峙。22 日白天，石硐鎮木杉村的村民在聽聞政府人員將挖走一名已下葬死者的遺體後，迅速聚集。在現場，數百名村民手持棍棒守在墳頭四周，表示若政府人員強挖遺體，他們將「拼死阻攔」。村民們還在現場用音響持續播放訴求，要求取消強制火葬政策；直至當天深夜，大批村民仍在墳山周圍值守，而此前曾揚言要進村「搶屍」的政府人員，則因人數劣勢，未有行動。

中國貴州息烽縣石硐鎮地方政府推動火葬取代傳統土葬，木杉村民聽聞官員將來挖土「搶屍」後，數百名村民手持棍棒守在墳頭四周。（擷取自 @昨天YouTube）

另一場更為激烈的衝突發生在同日晚間，距離木杉村僅數公里的水頭村。據當地村民稱，息烽縣副縣長強勇在要求家屬交出一名死者遺體時，毆打了死者的妹妹，引發眾怒。憤怒的村民迅速聚集，人數從幾十人擴大到數百人，將副縣長與隨行的多名政府人員及警察層層圍堵，期間，雙方再次爆發衝突。

息烽縣的一名村民在社群媒體上發文稱，由於地方官員的壓力，他的祖父在今年稍早被火化。他說，他的家人被官員警告，如果拒絕遵守火葬令，將會對家族的「三代造成負面影響」。

抗議事件仍在當地不斷發酵，有大量周邊網友表示，將會到現場支持村民的反抗行動。在社群媒體抖音上，許多留言都支持抗議者。一位用戶寫道：「是的，大家，讓我們站起來支持傳統土葬習俗！」

農村動盪飆 70%：經濟不滿驅動，轉向「私人領域」爆發

貴州的火葬抗議，是中國農村動盪事件激增的一個縮影。根據美國非營利組織自由之家（Freedom House）的「中國異議監測」（China Dissent Monitor，簡稱 CDM）數據，今年已記錄了 661 起農村抗議活動，比 2024 年全年增加了 70%。而在 2025 年第三季，CDM 記錄的動盪事件更高達近 1,400 起，比去年同期增加了 45%。許多抗議活動似乎是由經濟困境和相關的不滿所驅動。

然而，貴州火葬抗議則表明，在某些情況下，最初的導火線是國家對許多人視為「極度私人的事務」的干涉。CDM 的研究負責人斯拉騰（Kevin Slaten）指出，貴州這次抗議活動持續數日並不尋常。他表示：「如果抗議涉及非常私人的事務，它就更有可能規模更大、持續更久。無論是對某人的經濟生計造成重大打擊⋯⋯還是像他們的傳統遺產或與祖先相關的事務。人們更有可能感到有動力冒險進行抗議。」

息烽縣地方政府拒絕對此次事件置評。

