要接棒選北市議員？應曉薇「正妹女兒」應佳妤鬆口發聲「準備好了」

國民黨籍台北市議員應曉薇涉入關說京華城容積弊案，近日獲交保，外界關注她是否還會再戰2026拚連任市議員。不過，今（6）日稍早應曉薇辦公室指出，應曉薇的女兒應佳妤接棒「準備好了」。





應佳妤表示，感謝中正、萬華愛護、支持佳妤的市民朋友以及廣大相挺佳妤的網友們，你們的擁抱、加油、打氣、評論、指教，她都看到了。



應佳妤說，她從小時侯就跟著媽媽，走遍中正、萬華區的每一個角落，陪著媽媽認真努力打拼，服務市民朋友。即使她在國外就學期間，仍心繫我所念念不忘的中正與萬華，如何更先進？如何更全方位照顧弱勢市民？



針對2026年動向，應佳妤表示，現在要先做好守護媽媽的角色，至於未來選與不選議員？應佳妤都準備好了。接下來會繼續認真努力，做好每天的選民服務工作。





