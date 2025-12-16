要換電腦要快！全球記憶體缺貨 雙A證實：明年PC要調漲

宏碁董事長陳俊聖坦言，2026年第一季產品價格，確定將和2025年第四季不同。資料照，陳俐妏攝



隨著全球記憶體缺貨與價格飆漲發酵，宏碁、華碩昨日（12/15）紛紛放出訊息，面對記憶體成本上揚，會「適度反映成本」，明年將調整PC產品售價，市場預計這波漲價壓力，恐延續至明年上半年。

華碩共同執行長胡書賓對媒體表示，記憶體漲價趨勢至少會延續至2026上半年，並指出終端產品漲價「已經是大趨勢了」，品牌商還是要適當反映成本，華碩也會機動調整產品組合，並根據市場變化來決定最適當的漲價時機，不過確切時間點還是要依市場的動態變化決定，目前還無法預測。

宏碁董事長陳俊聖則表示，明年第一季的產品價格「確定會與今年第四季不同」，不過主要難點仍在於報價。陳俊聖說明，記憶體價格每天都在變，但是貨物運到歐洲要2個月、客戶實際拿到貨可能已是3個月後，因此比較難預測屆時的價格。

宏碁董事長親訪美光搶貨

不過陳俊聖也指出，隨著中國記憶體廠加大供貨，記憶體缺貨與漲勢可望緩解，日前他也為了確保穩定供貨，已親自拜訪美光（Micron），期盼能爭取更多記憶體貨源。

這波記憶體缺貨潮不只影響台廠，此前市場就已傳出，包括戴爾（Dell）、聯想（Lenovo）、惠普（HP）及慧與科技（HPE）等主要品牌，都在規劃調漲旗下產品，其中個人電腦（PC）漲幅更可能達到15%至20%，相關經銷商指出，這波調漲將「全面波及所有品牌」。

研調機構TrendForce指出，2026年第一季記憶體價格預期將再度顯著上漲，全球終端產品將面臨嚴峻成本壓力，智慧手機與筆電品牌勢必上修售價、調整規格。即便是獲利能力相對較佳的iPhone系列，2026年第一季記憶體成本佔比也將明顯提高，迫使蘋果重新評估新機定價策略，甚至不排除縮減或取消舊機降價空間。

