要換電腦要快！華碩、宏碁皆表態 明年產品漲定了

面對漲勢不休的記憶體，宏碁董事長陳俊聖態度慎重並坦言2026年第1季產品價格確定與2025年第4季不同。

就在昨（15）日下午舉行的台北市電腦公會第18屆第1次會員代表大會中，對於記憶體等零組件漲勢不休，雙Ａ也對於產品漲價進一步釋出訊號，華碩共同執行長胡書賓坦言漲價「已經是大趨勢了」但未明確點出起漲時間點。至於宏碁董事長陳俊聖態度也較之前更爲慎重，剛拜訪完美光的他則是表示，而2026年第1季產品價格確定與2025年第4季不同，但真正挑戰在於2026年第2季報價。

胡書賓對媒體表示，記憶體漲價趨勢至少會持續到2026年上半年，談及終端產品漲價，他認為「已經是大趨勢了」，品牌商還是要適當反映成本，而華碩也會機動調整產品組合，並根據市場變化來決定最適當的漲價時機。

至於華碩漲價時間點會落在明年的何時？胡書賓則是回應，現在還無法預測，會以市場的動態變化，決定最適當的時機。

而陳俊聖則是表示，漲價幅度還很難說，主要難點在於報價。他更進一步舉例，記憶體價格每天都在變，但貨物運到歐洲需要2個月，客戶實際拿到貨可能已經是3個月後，要預測到時候的價格「其實很難」。

不僅如此，陳俊聖透露，商用產品的報價更為複雜，主因在於商用標案合約可能長達1-2年，在記憶體價格持續波動之下，維持價格穩定也就變得非常困難。

不過陳俊聖也點出可能轉機，隨著大陸記憶體廠出手加大供貨，記憶體缺貨與漲勢可望緩解。

此外，昨日電腦公會改選理事，陳俊聖以131票最高票當選，較第2與第3高票高出一截，外界普遍認為，陳俊聖接任電腦公會新任理事長算是勝券在握，就等本週理監事會議投票結果出爐就能正式揭曉。

