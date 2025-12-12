即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

立法院今（12）日下午上演「反公教年改修法」表決大戰，最終相關法案皆以同意60票、不同意48票遭藍白再次輾壓強行表決通過。不過在表決進行途中，藍委陳玉珍所提之「助理費除罪化」又成為朝野攻防焦點，民進黨團書記長陳培瑜當面逼問陳玉珍是否要撤案，甚至連幹事長鍾佳濱都加入戰局，氣氛「劍拔弩張」。





今日下午3時27分，當立法院院會表決進行當中，可見國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、民進黨團總召柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜皆在場緊盯議事進度。

廣告 廣告

此時，陳培瑜看見走近的陳玉珍，立刻逼問對方要不要撤案？而陳玉珍則反嗆，「撤案不是解決問題的方法，要面對、解決並改善它」；而鍾佳濱也怒酸，「真貪污、假除罪，根本沒辦法除罪」。





原文出處：快新聞／要撤案嗎？助理費除罪化修法掀戰火 陳玉珍遭陳培瑜、鍾佳濱夾擊

更多民視新聞報導

陳玉珍「助理費除罪化」掀國民黨內亂！懶人包一次看

助理怒離席！陳玉珍縮了「與工會達共識」 發起人重申：撤回提案

國民黨挺貪污？28藍委拒撤助理費除罪化 公督盟怒籲全民「做這事」

