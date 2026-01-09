即時中心／林韋慈報導

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜昨（8）日晚間再度前往立法院議場前守夜排隊遞案，黨團副幹事長范雲陪同前往。民進黨團於今（9）日院會提案，要求將中央政府總預算案，以及總額新台幣1.25兆元、分8年執行的國防預算特別條例列入議程，不過在藍白聯手、席次優勢下，相關提案以50票贊成、59票反對遭否決。

院會表決期間，民進黨立委在議場內高舉「阻擋國防迎敵人、藍白就是吳三桂」手舉牌，並高喊「我要審預算」、「不要擋預算」等口號；藍營立委則回應要求編列軍人加薪預算，並舉牌反擊「賴清德拖欠軍人薪水，危害國家安全」，朝野對立氣氛升高。

廣告 廣告

藍白兩黨近期已多次聯手封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」。今天院會在藍白席次優勢下，依然表決通過封殺該案直接付委審查的程序提案，使國防特別條例再度無法順利推進。由於院會議程遲未敲定，民進黨團為使國防特別條例付委審查提案能於院會處理，陳培瑜等人昨晚再度到議場前排隊，並於今日清晨完成遞案。

行政院會於去年11月27日通過總額新台幣1.25兆元的國防特別條例草案，並送交立法院審議。不過藍白立委於12月2日在程序委員會首度封殺，阻擋該案列入院會報告事項，並以須先編列軍人加薪於總預算為由，多次封阻相關議程。朝野黨團今早進行協商仍未達共識，立法院長韓國瑜於協商破局後宣布開會。國民黨團對民進黨團提案提出異議，韓國瑜隨後裁示交付表決，最終在藍白人數優勢下否決民進黨團提案。

原文出處：快新聞／要擋幾次！綠營提案審國防特別預算 50比59票又遭藍白否決

更多民視新聞報導

有夠冷！南橫啞口大關山隧道開始降雪 民眾超驚喜

何啟聖怒喊終結傅氏王朝！踢館國民黨中央 傅崐萁尷尬反應曝光了

挺宜蘭！絕不取消教育福利 林國漳允諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續

