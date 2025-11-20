要教練無薪打掃！健身房創始會員出面開轟館長噁心：你他X還要不要臉

娛樂中心／綜合報導

館長近來遭爆黑料。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YouTube頻道）

網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料。內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議。網路上更流出3人對話的錄音檔，館長認了與老婆沒有性生活，但強調絕無逼迫「小瑋X館嫂」。如今有一名自稱「創始會員」的資深會員爆料館長要求晚班教練要無薪打掃，「打掃完還不能離開，還要等主管檢查，凌晨 3、4 點才走出大門。」外界以為是偶爾，但他直言：「並沒有！幾乎是日常。」

館長爭議不斷。（圖／記者鄭孟晃攝）

該會員發文回憶2016年三重館開幕時他就是創始會員，「開館前兩年，三重館幾乎等同於館長辦公室兼直播間。」痛批館長這次風波全把問題推給「兄弟」，開嗆他多年來對員工狀況不可能不知道，「你居然說你不知道？你他X還要不要臉！」



該會員傻眼表示：「你居然說你什麼都不知道！？全部推給被你背骨的兄弟就對了？館長你真的很噁心！」同時強調自己2016到2022年買了3次兩年會籍，幾乎每天訓練，若歷年來受過委屈的員工若想要求道歉，「我都可以作為見證人。」

