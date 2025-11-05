要新加坡空軍好好訓練 美發布3.53億美元軍售提升埃賓基地設施

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部安合局(DSCA)10月31日宣布一項對新加坡軍售案，主要用於攸關訓練新加坡空軍的美國埃賓基地的設施整建，全案共計3.53億美元(約新台幣109.19億元)。由於埃賓基地是美國訓練新加坡空軍飛官的重鎮，預料這些設施將對飛行員培育具有正面效益。

美國安合局公告，美國國務院批准的這項軍售案，主要涉及美國空軍國民兵埃賓基地的設施整建、服務與相關設備，共計須3.53億美元(約新台幣109.19億元)，全案已進入「知會國會」程序。

這份公告顯示，此案主要是新加坡政府提出請求，計畫購買埃賓基地的整建服務、後勤、項目支援服務等，且是從原金額2700萬美元(約新台幣8.35億元)的軍售案追加而來。將提升屬於美國戰略夥伴的新加坡安全保障，增強美國對外政策與國安目標，同時使兩國及盟國軍隊做好作戰準備、作業互通性等能力，也不會改變區域基本軍事平衡。

埃賓基地位於美國阿肯色州，現在由該州空軍國民警衛隊188聯隊駐守，且操作MQ-9等無人機。不過，這座基地也有訓練其他盟國的空軍部隊，例如新加坡空軍自2023年起，就在該地開始部署，包括現役的F-16戰機，以及即將交機的F-35戰機飛官，都將在此處獲得更充分訓練。

