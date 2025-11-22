要旅客「避免午餐時段來店」！日本連鎖蕎麥麵公告惹議 負責人道歉了

日本知名連鎖蕎麥麵店「名代富士蕎麥」近日張貼告示，要求「旅行者請避免於午餐時段來店」，引發爭議。（圖／翻攝自名代富士そば官網）

日本知名連鎖蕎麥麵店「名代富士蕎麥」（名代富士そば）近日捲入爭議。有網友在社群平台X上發布照片，指店家張貼告示，要求「旅行者請避免於午餐時段來店」。由於告示以日、英、中、韓四語標示，不少人解讀此舉是針對急速增加的外國觀光客，引起輿論兩極反應。

日媒JCast新聞報導，根據網路瘋傳的告示，只見上頭的「Notice」字樣以顯眼的黃色方框呈現，下方寫著「旅行者請避免在午餐時段來店。本店將優先服務附近工作、就學者。」同樣內容並以三種外語重複刊出，明顯針對外國人設計。

日本網友20日在X上貼出照片，指該店位於辦公區，竟張貼如此「大膽」的公告。貼文迅速累積逾4萬個按讚，網上意見呈現分歧。部分網友表示支持，認為店家被外國觀光客「擠爆」已非新鮮事，並指行李占空間、停留過久是店家困擾來源。另一派人則批評店家措辭排外，質疑「直接說午餐時段較擁擠會更禮貌」。

面對相關爭議，富士蕎麥的營運公司——ダイタングループ子公司「Daitan Meal」昨天（21）日向媒體證實，該告示確實由東京都港區神谷町店張貼。公司負責人說明，該分店在平日午間的確客流集中，加上8月14日有顧客反映「因為有外國客人來，嚴重影響用餐體驗」，店家基於自身判斷開始張貼告示。

不過，公司認為此做法「對顧客失禮」，已要求撤除。據悉，神谷町店於21日當天已正式移除所有公告。負責人強調，「有人會帶著大件行李來店，但我們不認為那是錯的。意見各有不同，但這次確實是我們不周。這不應該是對顧客採取的方式，我們會改進。」

此外，對於部分分店（如秋葉原店）推出面向外國人的高價商品，公司表示，品牌基本定位仍是庶民取向的平價蕎麥麵店，而非鎖定觀光市場。此事件凸顯東京各店家面臨的「入境客激增壓力」，也再度引發如何在地服務與觀光需求之間取得平衡的討論。

