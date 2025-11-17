要日本遵守30年前的道歉? 先給下馬威 毛寧「翻牆」公佈1995「村山談話」

毛寧公布村山富市1995年談話。 圖 : 翻攝自毛寧X

[Newtalk新聞] 近日，日本首相高市早苗涉台的言論引發中、日兩國及國際社會廣泛關注和強烈批評。中國外交部發言人毛寧今 ( 17 ) 日在社交平臺X上發佈關於日本前首相村山富市 1995 年「村山談話」的影片。

日本外交官今天預定拜訪北京，與中國外交部對高市早苗的「台灣有事」言論進行溝通，毛寧選擇在此刻貼出此文，意在先給日本一個下馬威。

不過，中國的網路長城封殺中國民眾對外的網路接觸，毛寧有 X 帳號，顯然是特權的「翻牆」舉動。

廣告 廣告

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自牛彈琴

毛寧在配文中表示 : 「是時候回顧 1995 年的『村山談話』了，當時的日本首相村山富市承認了日本在二戰期間的侵略行為並進行了贖罪，同時向受害國道歉。」

據日本《共同社》10 月 17 日報導，日本前首相村山富市當天逝世，享年 101 歲。

村山 1924 年 3 月 3 日出生在日本大分縣大分市，1994 年出任首相。1995 年 8 月 15 日，村山以內閣決議形式發表「村山談話」，承認日本過去實行了錯誤的國策，走了戰爭道路，明確指出日本的「殖民統治和侵略給許多國家，特別是亞洲各國人民帶來了巨大損害和痛苦」，並表示「深刻反省和由衷歉意」。

連日來，中國外交部和駐日本使領館在 X 等國際社交平臺密集發聲，表達中方的抗議，並發佈日語、英語海報等，強烈反對日本首相高市早苗的「台灣有事」談話。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

警局被夷為平地! 印控喀什米爾大爆炸9死32傷 疑「反恐證物」釀禍

美第五代戰機首次射B61-12核彈！ 完成3測試 F-35A成功投擲2惰性核導彈