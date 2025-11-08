要普發1萬了！蔡阿嘎點名蘿拉「欠錢還錢」：不要再唬爛沒錢了

[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導

普發1萬元開放登記後，全台熱議領錢話題，YouTuber蔡阿嘎昨（7）日在社群平台幽默分享他與ChatGPT的對話內容。蔡阿嘎也在留言區標註前員工蘿拉：「欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了！」

蔡阿嘎在留言區標註前員工蘿拉還錢。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG​​​​​）

蔡阿嘎昨天在Threads上發文，透露他問ChatGPT「台灣即將普發一萬，那債權人可以向債務人求償還嗎？」ChatGPT則回答「是可以的，但要看情況」，若蔡阿嘎已經拿到法院確定判決、支付命令，理論上可依法聲請強制執行。蔡阿嘎也標註了蘿拉，「欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了，現在擺明就有一萬！你全家人都有一萬，快還錢！」

去（2024）年，蔡阿嘎的前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約詐取公司上千萬，並且佔有拍攝公關品、欺騙廠商與同事等等行為，被蔡阿嘎開除並發布律師聲明。蔡阿嘎聲請強制執行扣押蘿拉財產，法院清查後卻發現蘿拉早已脫產。

網友紛紛留言：「感謝追債系網紅」、「我要追蹤你了，可以學法律」，但也有網友提醒：「補助不能扣啦！」

