要有多難找？ 北市衛生局：民眾查禁菸場所確實有門檻

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安近日表示，將效仿東京打造「無菸城市」。北市衛生局也說明，已陸續公告更多戶外禁菸場所，目前都公開於衛生局官網。不過衛生局認知到民眾查詢相關資料有門檻。民眾若在衛生局網站查詢戶外禁菸場所，現以12行政區加上跨區選項，每個行政區列表極長，包含部分教育場所外人行道、公園綠地、登山步道、騎樓與庇廊，根本不方便民眾查詢；另，北市府公布之吸菸區無法在衛生局網站直接搜尋。

衛生局持續推動台北市成為「無菸城市」，除去年首創無菸年貨大街，並於2年內推動無菸社宅，也積極公告更多戶外禁菸場所(如人行道、公車候車亭、運動中心、騎樓、庇廊等)。但衛生局也承認，現在雖已把戶外禁菸場所公開於衛生局網站，但「民眾對相關資料有查詢門檻」。

現根據衛生局網站，確實有列出法定禁菸場所，包含室內場所，以及文化或社會教育機構所在、公眾休閒娛樂、老福機構之室外場所。不過民眾若要知道自己所在地是否禁菸，需點選所在行政區，並選取人行道、公園綠地、登山步道、騎樓或庇廊，再從一長串地點列表中翻找。況且，若吸菸者要知道何處設置吸菸區，無法從衛生局網站直接查詢。

若在衛生局網站輸入「吸菸區」，僅會獲得禁菸場所列表；若在台北市政府官網直接查找「吸菸區」，第一項搜尋結果是殯葬處所公布之吸菸區，其餘僅有「禁菸區」，要一直找到第8個結果才有吸菸區設置地點，點入後才知道是位於「常見問答」，點開網站底下附上的PDF檔才有辦法看到「衛生局輔導設置戶外定點吸菸區一覽表」。

衛生局承諾，市府積極推動觀念翻轉、以明確的「全市無菸、吸菸須在吸菸區」的原則，讓民眾不再需要查、走在路上免於二手菸害；而吸菸者也能方便地在合適吸菸區，創造雙贏。將加速推動清楚的「正面表列」標示，明確劃設合規的戶外吸菸區，建置吸煙區地圖，進一步完善一系列相關配套措施。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

