要李貞秀放棄中國籍是迫害中配？ 立委：國台辦不要再鬼扯

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府日前聲稱，民眾黨中配立委李貞秀不存在放棄國籍問題。陸委會表示對於李貞秀索取資料，採最嚴格條件處理。中國國台辦今天反嗆，對於迫害中配的「台獨幫兇打手」，我們將依法終身追責，嚴懲不貸；立委痛批，法律原本就規定須放棄外國籍，國台辦不要再鬼扯。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本就不存在所謂放棄國籍的問題。

朱鳳蓮嗆聲，民進黨當局頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台灣的中國配偶，我們對此堅決反對。對於迫害中配的「台獨幫兇打手」，我們將依法終身追責，嚴懲不貸。

對此，民進黨立委王美惠受訪表示，要擔任立委就不能有雙重國籍，以前李慶安有美國籍就不能擔任立委，像蔡同榮原本也有美國籍，還有美國教師資格，後來也都放棄，本來要當中華民國立委，就是要放棄外國籍，不然如何效忠、保護這個國家，這不是打壓，而是按照規定。

王美惠駁斥，要求李貞秀放棄中華人民共和國國籍，不是在打壓中配，法律本來就是這樣規定，國台辦不要再鬼扯。李貞秀也不要故意，「妳沒有多偉大」，要在這塊土地擔任公職，就應該遵守中華民國法律。

