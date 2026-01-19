要柯文哲「管好自己的嘴」 Cheap讚國民黨變聰明：為了大局可以裝孫子

柯文哲昨出席活動時，感謝大罷免32:0出來投票的人，不過話鋒一轉他卻稱「國民黨不要太高估他自己的實力。」（鏡報林煒凱攝）

民眾黨前黨主席柯文哲陷政治獻金、京華城容積弊案，他目前暫時獲自由之身，他昨（18）日出席活動時，感謝大罷免32:0出來投票的人，相信很多人是要把他救出來才去投票，不過話鋒一轉他卻稱「國民黨不要太高估他自己的實力。」網紅Cheap今（19）日po文談及此事，認為真的變聰明了，「以前的國民黨是『自尊心大於勝負』，現在是為了大局可以裝孫子」，他也呼籲柯文哲「要好好管好自己的嘴」。

柯文哲昨天出席民眾黨的活動，他提到去年的大罷免事件，要不是最終32:0的結果，「我應該還在裡面」，他也感謝那天有去投票的人，相信很多人是要把他救出來才去投票，不過話鋒一轉他卻稱「國民黨不要太高估他自己的實力。」

Cheap今於臉書粉專po文談及此事，驚訝國民黨竟謙虛回應「這是事實」，他認為要是以前那群老藍男，8成玻璃心爆炸嗆回去，接著民進黨看到藍白互毆，「不得不說，老K真的變聰明了，以前的國民黨是『自尊心大於勝負』，現在是為了大局可以裝孫子。」

Cheap也不忘呼籲柯文哲，要好好管好自己的嘴，指柯在土城的期間，國民黨也沒落井下石、酸假老二、活該之類的，反而盡力聲援，結果柯一出來就叫「國民黨不要高估自己」。Cheap更提到，「對啦，過去國民黨的傳統是大勝後自爆」，不過最後他再三提醒柯，「但即使是事實，也不要自己講出來」。

