要檢方查賴清德！陳佩琪怨臉書發文沒人回應：聽柯黑名嘴講一講就來搜索

記者楊士誼／台北報導

民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪今（17）日陪同北市議員參選人許甫掃街，她在受訪時稱，自己寫那麼多文表達對司法的疑惑，卻沒人回應她，感到相當失望，只能繼續寫；至於先前要求北檢查總統賴清德的財產申報一事，她則表示，檢方聽柯黑名嘴講一講就來搜索與羈押，那賴清德收到的捐贈也超過總統夫婦的薪水，王子犯法與庶民同罪，當然希望檢方有動作。

陳佩琪表示，最主要是自己的臉書也會吸引一些人來看，她會寫這一年當中對於官司有很多受污衊、想要澄清的地方，有時也很難過，「我覺得我寫那麼多關於北檢的疑問，寫歸寫好像也沒有人會回應我」，唯一有回應的是自己說看守所有老鼠走星光大道，結果北所出面回應。她認為，但這不是訴求重點，而是司法有讓她覺得疑惑的地方，卻沒有人回應她，「你們把我先生羈押一年，對人家的疑問你們就當作全然沒有那麼一回事」。她表示，自己會寫也期望有人回應，但目前蠻失望的，只能繼續再寫。

至於先前寫道要北檢查賴清德的財產申報？陳佩琪表示，北檢認為財產來源不明但也沒有問他們，只是聽柯黑名嘴講一講就來搜索，若對政治人物的財產有疑問，北檢聽名嘴講就來羈押，那賴清德收的捐贈超過他們夫妻的薪水也是事實。她批評，王子犯法與庶民同罪，不能對總統比較禮遇，北檢也不回應也不反應，當然也期望檢方有動作。

