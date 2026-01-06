要死的人睡覺才穿襪子？阿嬤1句話嚇壞她 中醫師解答

連日低溫，一名女網友上網詢問天冷時是否該穿襪子睡覺，並分享兒時經驗，透露自己小時候穿襪子睡覺，卻被阿嬤痛罵「只有要走的人才會這樣做」，讓她聽了很害怕。對此，中醫師樓中亮表示，並非所有人都適合穿襪子入睡，體質偏虛寒的人可藉此保暖，但若手腳容易發熱，或習慣將腳伸出棉被外睡覺的人，則不建議穿。

一名女網友在社群平台Threads分享，近日天氣寒冷，好奇大家是否會穿襪子睡覺，她小時候曾經這麼做，卻被阿嬤責罵，還說「只有要走的人才會躺在床上穿襪子」，讓她聽了相當害怕，至今仍印象深刻。

貼文引發熱烈討論，不少網友表示，家中長輩也曾說過類似的話，「曾聽爸媽說過，過世的人才會穿襪子睡覺」、「阿嬤以前這樣講，害我小時候都不敢穿」、「長輩說要死的人才穿襪子睡覺，真的被嚇到，現在穿了會睡不好」。不過，也有網友認為這樣的說法沒有科學根據，一名40歲的網友表示，自己從小就習慣穿襪子睡覺，至今身體狀況一切正常。

至於睡覺到底該不該穿襪子，樓中亮曾在臉書粉專分享，並非所有人都適合穿襪子入睡，體質偏虛寒的人，睡覺時穿襪子有助於保暖，可提升睡眠品質；但若是天生手腳容易發燙，甚至睡覺時習慣把腳伸出棉被外的人，則不建議穿襪子睡覺。

樓中亮進一步說明，人體會透過流汗來調節體溫，若腳部出汗後吹到冷風，或因襪子包覆導致汗水無法蒸發，反而會讓襪子變得潮濕，進而感到更冷。

