「要殺人少年來孝順死者爸媽」國中割頸案法院判決惹眾怒 民團司法院前「擺祭壇」提3訴求

民間團體今早聚集司法院前陳情抗議，要求檢討《少年事件處理法》，為新北國中割頸命案發聲。（翻攝自臉書／孩想陪你長大聯盟）

震撼全台的新北市國中生割頸命案，二審雖加重量刑，仍難平息社會怒火。被害人家屬痛批《少年事件處理法》過度偏袒加害者，甚至不滿曾有法官當庭提及「要凶手孝順被害人父母」。民間團體今（26日）上午集結司法院前陳情抗議，痛批少年凶手「最快4年就能假釋」，要求制度全面檢討。

國中校園割頸命案如何發生？衝突釀10刀致命悲劇

前年（2023）12月25日中午，新北市某國中校園內，當時15歲楊姓國三男學生，請前來串門子的別班林姓女同學離開教室，避免影響同學午休。林姓少女心生不滿，轉而向同為15歲的郭姓乾哥訴苦。

郭姓少年為替乾妹出氣，竟掏出預藏的彈簧刀，朝楊姓學生頸部與身體連續揮刺，造成多達10刀致命傷，楊姓學生當場喪命，案件震驚社會。

一審、二審判決出爐 家屬怒轟量刑落差過大

一審判決中，郭姓少年被判9年、林姓少女8年有期徒刑；案件上訴後，高等法院二審改判郭姓少年12年、林姓少女11年。

然而，這樣的結果與被害人父母期盼的30年刑期仍有巨大落差。楊姓學生父母多次公開痛哭陳情，直言《少年事件處理法》形同「惡法」，更難以接受曾有法官在庭上表示，希望「未來由凶手來孝順被害人父母」，引爆輿論譁然。

最快4年假釋？民團批制度失衡 司法院前擺香案抗議

民間團體「孩想陪你長大聯盟」今上午號召群眾到司法院前抗議，現場設置香案並遞交連署書，要求制度改革。

聯盟召集人徐妮妮指出，依《少年事件處理法》第81條規定，少年犯只要服刑超過刑期1/3，即可聲請假釋。換言之，若郭姓少年12年刑期定讞，最快僅需服刑4年即可申請假釋；林姓少女的11年刑期，時間更短，讓家屬與社會難以接受。

提出三大訴求 司法院回應「將研議改善」

民團當場提出多項具體訴求，包括：

要求司法院向被害人父母公開道歉 檢討並更新少年犯罪前科塗銷制度 對外說明北部少年及家事法院設立進度

司法院則由少年及家事廳副廳長黃繼瑜代表出面受理陳情，表示將審慎聆聽社會各界聲音，並持續研議相關制度的改善方向。

