要求下屬「穿辣一點陪酒」 前南投縣刑大大隊長遭拔官

即時中心／廖予瑄報導

南投縣政府警察局前刑警大隊長蕭榮哲被爆出，去（2025）年曾要求一名年輕女偵查佐「穿辣一點」，出席餐會倒酒，甚至涉嫌性騷擾、職場霸凌、公車私用等等，因此遭記過並調整職務。對此，南投縣警察局今（6）日指出，「相關指控並非事實」，但已將蕭調離主管職，並記1支小過，改調雲林縣警局警務參事。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

