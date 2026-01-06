要求代理總統採親美行動 川普有信心擺布她、再拋棄她

委內瑞拉副總統羅德里格斯五日宣誓就任委國代理總統。美媒Politico同日獨家報導，川普政府正要求羅德里格斯，若想避免與委國總統馬杜洛面臨相同命運，就要採取幾項馬杜洛先前拒絕的親美行動。

一位知情美國官員透露，美方已告訴羅德里格斯，希望看到她至少採取三項措施，即打擊毒品流竄、驅逐境內對美國有敵意的伊朗與古巴等國家或組織特工，以及停止向美國對手出售石油。

知情人士說，美國官員還希望羅德里格斯最終能促成自由選舉並下台。這些要求的最後期限尚無定論，美國官員也強調委國近期內不會舉行選舉。

白宮拒絕置評，美國國務院則重申國務卿魯比歐先前說法，即川普政府預期羅德里格斯比馬杜洛更願意配合。委國駐日內瓦聯合國代表團未立即回應置評請求。

一位美國高官說，目前政府重點是確保委國能維持穩定推進美國利益，但他不願就上述向羅德里格斯提出的要求置評。

魯比歐四日表示，美國將設定條件，讓委內瑞拉不再是眾多美國對手在西半球的交會點，這些對手包括伊朗、黎巴嫩真主黨，也不會再向美國輸出販毒黑幫、運毒船，更不再是販毒天堂。

Politico說，羅德里格斯從美方收到的指示透露，美委相關對話比魯比歐公開揭露的更具體和深入。

一位接近川普政府的人士說，川普團隊認為羅德里格斯受美方嚴格控制，且有信心可隨心所欲擺布她之後再拋棄她，繼續推進美國目標。

馬杜洛三日被抓後，羅德里格斯的態度從最初譴責馬杜洛被捕，轉變為四日表示願與美國合作。一位美國高官說，其他川普幕僚傾向讓羅德里格斯無限期留任。

