要求先審總預算、防衛韌性條例 卓榮泰：其他都可以談

行政院提《財政收支劃分法》覆議案遭立法院否決，卓榮泰強硬表示，「行政院沒有必須執行的壓力」，引發外界議論，國民黨立院黨團更怒批卓榮泰「自以為皇帝」。卓榮泰今（9）日上午出席「2025行政院長與商業領袖座談會」，他在會前表示，只要立院好好審中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例與特別預算，其他都可以坐下來談。

卓榮泰。(圖/中天新聞)

針對媒體詢問「藍、白批評他不執行財劃法，是把自己當皇帝」？卓榮泰在受訪時說，事實上現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快審明年的中央政府總預算，這個是攸關全國人民能夠在明年讓政府順利施政，好好的把國家發展、照顧人民，一個最關鍵的總預算，另外一個也是儘快的審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。

廣告 廣告

卓榮泰指出，這兩件事，一件關係人民，一件關係國家的主權跟安全。但是立法院卻是步步進逼，層層的圍堵，提出了許許多多現在不應該被大家花這麼多時間來討論的議案，包括國籍法，包括中配六改四等，這些都不是現在最急迫的。

立法院會示意圖。(圖/中天新聞)

卓榮泰表示，行政院心心念念的、最在意的，也是明年能不能順利的執行。等一下他會跟商業界一些團體的先進們一起開會，也是要向他們表達，很多的國家重大建設會依序進行，但是如果沒有中央政府總預算，則所有說的都只是一種想法而已，不能成為一種做法，

卓榮泰強調，只要把中央政府總預算、把行政院提出的強化防衛韌性特別預算特別條例好好的審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談，我們為的就是讓人民能夠得到照護，國家能夠持續發展，主權能夠受到保障，安全能夠勇敢的捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求。

延伸閱讀

蔡英文突喊光電「不分藍綠強力肅貪」！賴苡任分析：警告賴清德

賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了

賴清德仍挺賴瑞隆選高雄？媒體人：英系蠢蠢欲動