要求北檢查賴清德財產申報 陳佩琪：王子犯法與庶民同罪

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書提質疑，要北檢查賴清德總統捐款金額超過所得，她17日陪同北市松信擬參選人許甫到吳興商圈掃街拜票，她表示，「王子犯法與庶民同罪」，北檢當時認為財產來源有問題也沒有問他們，只是在政論節目中聽柯黑名嘴講，就直接來搜索、羈押，司法雙標是最大的傷害。

陳佩琪17日陪同許甫到吳興商圈掃街拜票，在聯訪開始前，有幾位民眾有找陳佩琪簽名、說話，陳佩琪表示，她的臉書也會吸引一些觀眾來看，她會寫這一年對官司有所感觸、受到汙衊想澄清的地方，只是有時候也是滿傷心，她寫了那麼多，有些關於北檢的疑問，寫歸寫也沒有人會來回應她，這是她比較失望的地方。

陳佩琪說，目前她寫的唯一有回應的，大概就只有那個北所「米老鼠｣會走星光大道，北所出來說「建物老舊沒辦法」，其實那不是訴求重點，是說我們的司法讓她覺得疑惑的地方，也從來沒有人回應她，把柯文哲羈押年，但對於疑問當作沒有那一回事，所以她會繼續在寫，希望更多人了解去年一整年是怎麼樣受到汙衊的。

被問及在臉書提到，要北檢去查賴總統的財產申報，因為捐款金額較為龐大，陳佩琪說明，北檢當時認為財產來源有問題也沒有問他們，只是在政論節目中聽柯黑名嘴講，就直接來搜索、羈押，那她說賴總統捐贈金額超過他們夫妻的薪水也是事實，北檢如果對總統比較禮遇就傳賴總統去問，不然北檢也去搜索、羈押，她的疑問是「王子犯法與庶民同罪」，司法雙標是最大的傷害。

昨天許甫到南港跟北市議員陳宥丞掃街有玩諧音哏「相甫相丞」，今天和陳佩琪同台有沒有相關口號？許甫笑回，這是臨時腦筋急轉彎，現在唯一想到的就是對陳佩琪犧牲假日時間幫他掃街，「佩服佩服」，「佩」跟「甫」，「佩服佩服」組合。

陳佩琪說，相信許甫一定沒有問題，因為跟他這個人共事了很久，於公她本身就是民眾黨終身黨員，於私在去年一整年許甫幫柯文哲發聲，然後辦了很多活動，私人感情上面，真的是心裡無限的感激跟感謝，今天也算是私人交情來這邊幫許甫，覺得是應該的也非常樂意。

陳佩琪也說，以前上班的時候都是利用假期去採買一周家庭需要的食物，今天還特別帶KP購物袋來買，最近看到新聞，中南部有些高山高麗菜採收，採收成本跟運費很高，造成無法採收，農民的血汗血本無歸，今天採買是為了自己的健康，也為了幫助農民，呼籲大家多吃農民種的新鮮蔬菜。

