要求卓、賴副署公布財劃法 黃國昌：全民一起抵抗民進黨毀憲行為
〔記者林哲遠／台北報導〕針對「財劃法覆議案」遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」法案，民眾黨立院黨團總召黃國昌今率黨籍立委在議場前召開「請賴清德懸崖勒馬，莫當台灣民主罪人」記者會發表聲明要求，行政院院長必須依憲法副署、總統必須依法公布國會三讀通過的法律，這是台灣民主歷史無法忽視的危機，全國人民請一起抵抗民主進步黨的毀憲行為。
黃國昌指出，賴清德總統所領導的行政權，即將架空立法權、僭越司法權，將所有權力集中於一人一身。為了與國會多數黨對抗，不惜在中華民國憲政史上首創惡例，將台灣未來的民主憲政推向懸崖。值此憲政體系面臨空前挑戰之際，他們嚴正要求賴清德立刻懸崖勒馬，不可為一己一黨之利益，摧毀權力分立制度，讓憲法變成廢紙一張。
黃國昌續指，行政院卓院長昨宣稱「拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步」，但他所說的「違憲行為」是立法院三讀通過法律，他說的「拼了命撲倒」是在覆議失敗後，不但不接受立法院的決議，還要惡意挪用憲法上本來是制衡總統權力的副署權，張冠李戴，沒收立法院的法案。
黃國昌批評，行政院院長和總統聯手以「不副署」、「不公布」的方式，推翻國會依法三讀通過的法律，是對民主制度最嚴重的踐踏。即便在威權時期，蔣中正擔任總統時，對立法院有再多不滿，也不敢用這種方式直接沒收立法院通過的法律；這卻發生在代表民主進步黨的少數總統身上，不僅是對國會權力最蠻橫的踐踏，更是對人民意志最赤裸裸的蔑視。
「副署制度的憲政意義不容扭曲！」黃國昌列舉，憲法第37條、大法官解釋如第419號、第627號解釋都認為行政院院長的副署，是針對總統的權力制衡，副署制度絕不能作為行政院否決立法院三讀通過法律的權力依據，這是扭曲憲法規範的權力濫用。
立委張啓楷提及，依照「憲法」增修條文第三條的規定，行政院院長如認為立法院通過的法律窒礙難行，可以移請立法院覆議，覆議失敗，行政院院長應即接受該決議。若行政院院長可以「不副署」三讀通過且覆議失敗的「財劃法」修法推翻，憲法所設的「覆議」制度還有什麼意義？行政院院長根本是破壞王，要不要乾脆自己當立法者。
「民進黨把台灣人民當塑膠。」立委林國成痛批，不論是行政權或立法權，都不可以蔑視民意，否則就是帝制再現。民進黨政府在去年拒絕接受國會通過的立法院職權行使法，今年又針對國民黨立委提起罷免，慘遭滅團；在大罷免、大失敗後，索性無視最新民意，不願意承認失敗，不認帳，濫用副署制度，將國會三讀通過的法律直接沒收。
立委陳昭姿質疑，是否違憲，並非總統或行政院院長可以單方認定，若行政院可以自己判斷國會通過的法律是否違憲，去年為何還要聲請憲法法庭審理立法院職權行使法？這已經完全混亂權力分立體制，讓行政院和總統可以透過不副署、不公布的方式，自己當起大法官的角色。
陳昭姿批評，權力分立與制衡，強調的就是「禁止擴權原則」，如果國家權力機關以削弱其他憲法機關的權力作為擴張自身權力之代價，就已經違反權力分立原則。現在賴清德政府決定不副署、不公布法律，將立法、執行和裁決的權力同時集中在一人一黨身上，已背棄了憲政主義，毫不猶豫地邁上獨裁者之路。
立委黃珊珊質問，執政黨認為目前憲法法庭因為缺額而暫時無法審理憲法訴訟，行政院院長和總統透過不副署和不公布法律，讓國會三讀通過的法律無法生效。如果這是理由，總統不是應盡快提出大法官人選，送交立法院進行審查？立法院不同意總統提出的人選，是可以作為總統不提出最新名單的理由嗎？可以作為不副署、不公布法律的理由嗎？如果立法院對總統提出的人選，都要蓋章同意，憲法又何必讓立法院可以行使同意權，乾脆總統自己直接任命大法官。
黃珊珊強調，總統的憲政責任就是提名大法官，不是不提出大法官人選，然後再用此當藉口，否決立法院三讀通過的法律。總統帶頭違憲，又不讓憲法法庭運轉，憲政體制的空轉，賴清德總統要負最終責任。
立委林憶君痛批，如果總統可以拒絕公布國會三讀通過的法律，形同放火燒了國會。縱使是戒嚴時期，蔣中正總統對立法院有再多不滿，在體制上從來沒有拒絕公布，或要求行政院院長以拒絕副署的形式，否決立法院通過的法律案。這是連獨裁者都不敢動用的權力，而今天號稱民主進步的賴總統兼任黨主席，居然堂而皇之地用來對付國會，踐踏立法權。
立委劉書彬提及，「沒收國會三讀通過的法律」這個歷史臭名將貼在民進黨身上，永遠撕不掉。地方選舉即將到來，人民會用選票告訴執政當局，台灣不需要獨裁者！需要的是尊重憲法、國會、人民的政府。
最後，黃國昌提出5項要求，一、請行政院院長必須依憲法副署國會三讀通過的法律；二、總統必須依法公布國會三讀通過的法律；三、行政部門必須依法執行國會通過的法律；四、總統或行政院院長立刻停止破壞權力分立體制，尊重國會立法權、預算審查權和人事同意權；五、此種毀壞民主憲政、踐踏法治原則、實施專制獨裁的行為，終將必須接受民意的懲罰與歷史的審判。
更多自由時報報導
黃國昌質疑倒閣通過卓會下台？ 民進黨團批：看不懂憲法規定？
羅智強稱解散國會讓賴總統獨裁 沈伯洋批：白色恐怖變白癡恐怖！
黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎？」 律師翻白眼：什麼87問題？
國政茶敘商議財劃法 賴總統：各部會應「合憲」推動
其他人也在看
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 30 分鐘前 ・ 101
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 375
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 78
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 572
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 284
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 155
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 19
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 251
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 58
「國政茶敘」獨缺韓國瑜！賴清德：各部會都應在合憲基礎下進行各項法案
賴清德總統今（15）日上午在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘，針對115年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴清德強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 51
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 327
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 14
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 91
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 26
助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15