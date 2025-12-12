要求又大又挺又尖！ 艾怡良《整形過後》討好金主「瘋狂進化」

影集《整形過後》直面現代人對於審美的不同見解，艾怡良在劇中，飾演撫媚外放的媽媽桑Hana，為討好金主（郭子乾飾）頻繁進出醫美診所，深信胸部「越大越好」，對温昇豪飾演的整外神醫江浩宇露胸要求不斷，「漂亮還有更漂亮的，我要又大又挺又尖！」

《整形過後》艾怡良（右）飾演酒店媽媽桑，不惜討好金主男友郭子乾（左）動刀。（圖／六魚文創提供）

艾怡良坦言，自己並不會因為外人眼光而改變外貌，但角色的執念深刻又犀利：「她覺得胸部大小，關係到她值不值得被看見、被選擇。Hana非常依賴伴侶，為了滿足男友期待，願意一次次對身體動刀。她其實很自卑、也迫切需要被愛，因此一步步走向悲劇，真的很可惜。」

金曲歌后艾怡良（右）在《整形過後》隆胸，要求醫師幫她做成「又大又挺又尖」（圖／六魚文創提供）

特別的是，近日律師KOL「雷丘律師就決定是你了」在社群分享「百年巨乳史」，清末民初流行「束胸」追求平坦，現代則強調立體甚至透過醫美隆乳，表面看似兩個極端，實則反映相同的社會期待：「百年審美像鐘擺，小到大、扁到挺，只是換了方式要求女性迎合。」這份觀察與《整形過後》的劇情呼應。

温昇豪在《整形過後》飾演整外神醫，徹底改造客人外貌。（圖／六魚文創提供）

時代不同，壓力卻相似。對於影集是否替觀眾下了審美結論？温昇豪回應：「《整形過後》不是要告訴大家『應該怎麼做』，而是希望大家問自己一句：『這個改變，是我想要的，還是時代替我決定的？』」

《整形過後》將於本周六晚間9點在公視頻道播出2集；晚間11點於公視+、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導