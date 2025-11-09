要求台灣增軍費，只為趁機搬走台積電？嚴震生：川普會用不同條件買時間

美國總統川普上任後，頻頻對台灣半導體產業施壓，要求台積電將先進製程晶片擴大在美國生產，引發外界擔憂「護國神山」可能被掏空。對此，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生直言，川普會利用各種條件作為藉口，可以不介入台海局勢，趁此時機將台積電及相關供應鏈搬走、奪走。

嚴震生在風傳媒節目《下班國際線》直言，台灣永遠無法滿足川普，因為他的決定是滾動式的。他形容就像男女談戀愛時，女方說「有車、有房以後我會嫁給你」，結果有車有房還是不夠，一直在疊加新的條件。川普會用不同的條件來找藉口，可以不介入台海，然後買這一段時間把台積電、供應鏈能夠搬走、奪走，可是問題是這一些他的目的，即使今天美國要在那邊設廠，要讓美國找得到足夠的人，有足夠的專業來跟亞洲國家競爭，事實上是很難的。

嚴震生提到，因為川普在美國創造出是一種有種族歧視，對亞裔不友善的一個社會，那怎麼可能會吸引亞洲人，所以完全是一個矛盾的情形。但是川普在這當中，包括在關稅上上下下操縱了許多，相信川普的家人、好友都賺了不少錢。

談到10月底在南韓舉行的「川習會」，嚴震生指出，川習會談完就是回到原點，有點像莎士比亞的劇《無事生非》，就是庸人自擾、繞了一圈，大家覺得沒什麼意思，可是川普在這個中間，他的家人、親朋好友大概都賺了一些錢。

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月底在韓國會晤，會面期間沒有提到台灣問題。（取自美國白宮官網）

美國未必能保台安全？

主持人提問，「川普對台灣的要求不斷提高，這是否從某一種角度反映就是他在棄台，為什麼棄台論現在又被重新拿出來討論？」嚴震生回應，台灣很早以前80年代，對美國的雙邊貿易佔了我國出口超過5成，後來慢慢越來越少，最少的時候只有不到15%，後來尤其跟中國一路增加。棄台論會是什麼，「有時候會是說我今天放棄台灣後，我根本貿易逆差就減少了，就是不會有那麼多貿易，所以這是一個很奇怪的想法。」

嚴震生表示，美國會不會像當年韓戰一樣介入台海問題，那到最後就是一個僵局，美國沒辦法打敗對岸，可能也沒辦法讓台灣一定有安全。

嚴震生說，有部分美方人士會認為，不如把台灣當作與中國談判的籌碼，以便爭取更多利益。因為在共和黨或MAGA支持者當中，對台灣的友善度並不高，而建制派對台灣相對還不錯。不過，川普的言論已經逐漸讓台灣在美國民眾心中的好感度下降。

