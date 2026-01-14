要求同事開網軍帳號被拒惱羞開罵 鄭麗文幕僚黑歷史全被挖

林益諄（左圖）被鄭麗文延攬擔任國民黨文傳會副主委，卻爆出一連串脫序行徑。（翻攝自林益諄IG、國民黨提供）

國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉的兒子林益諄，爆出毆打記者、罵哭懷孕女同事醜事，黨中央證實已將他開除。傳出林益諄要求同事一人開設20個「網軍帳號」，遭到拒絕惱羞成怒；他被挖出過去曾經使用假圖帶風向，抹黑警方「為了業績亂開單」，媽媽宋瑋莉也曾經貼出「雲端勘災」P圖照。

林益諄在鄭麗文上任黨主席還不到1個月時，就與攝影記者發生衝突，不僅架拐子、扭打成一團，甚至還出動立法院長韓國瑜的幕僚出面調停，他被黨中央告誡後也未認錯，據《知新聞》報導，林益諄在黨務會議不耐煩表示：「我就有請韓辦處理了，為何說我沒處理。」過去合作過的藍營人士評論，林益諄作風乖張，不解鄭麗文為何找他。

林益諄被開除的最後一根稻草，就是要求黨內新媒體部成員每人成立20個網軍帳號，同仁拒絕配合，他情緒失控破口大罵，因此丟了飯碗。林益諄去年8月在Threads上發文，分享一張外送員向警方下跪照片，質疑警方開單是「受到績效壓力影響」，卻被網友戳破是外送員違規在先，質疑他配合中國網軍發假消息帶風向。

林益諄的媽媽宋瑋莉也曾經捲入P圖風波。2024年山陀兒颱風來襲，宋瑋莉在臉書貼出照片，照片裡她半蹲指著淹水的路面，衣服與鞋子完全沒浸溼，人還出現奇怪光暈，後製痕跡明顯，被酸P圖技術太差、雲端式勘災，宋瑋莉之後刪除貼文，提言再轉發P圖就要提告。

宋瑋莉「雲端勘災」照片被批評後製過於拙劣。（翻攝自宋瑋莉臉書）

