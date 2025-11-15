要求員工拍私密照給妻子看！館長遭毀滅式8爆料 反控被勒索

館長陳之漢遭前副總與高階主管開直播「毀滅式爆料」，指控他要求男員工拍私密部位給妻子看。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長yt）





知名網紅館長陳之漢近日捲入重大爭議。成吉思汗健身俱樂部前副總「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播公開爆料，指控館長涉及金錢糾紛、公司內部問題，以及私生活與性騷擾多項爭議，並整理出「8大行徑」。消息曝光後，讓不少長期關注館長的粉絲直呼：「如果是真的，人設直接碎裂！」

最受外界關注的，是對貼身特助小偉的性騷擾指控。根據前員工與YouTuber「貝克書」整理的直播內容，館長疑似要求小偉到蘆洲館拍攝自己私密照傳給他，理由是館長聲稱「自己尺寸比較小」，想讓妻子看下屬的。爆料者表示，小偉當時把館長當大哥，只能硬著頭皮照做。

爆料更指出，館長事後竟主動傳送與妻子的私密畫面給小偉，還傳來女方語音，內容涉及「想和小偉發生關係」等性暗示。這一連串互動，讓小偉壓力爆表，還因此求助身心科。沒想到離職一年後回鍋，仍受到公司內的羞辱，最終促使他站出來要求館長道歉。

除了性騷擾疑雲，PTT網友也依據直播內容整理出「8大掛」懶人包，全面質疑館長過往塑造的正義形象。包括：早餐店風波遭指與當年說法不符、被控過去曾介入他人感情並恐嚇前男友、送車給員工被質疑是「假送真借用」、成吉思汗創立初期疑似「空手套白狼」由其他股東出資、多年未關心愛犬「大雄」、遭指收受澳門與中國資金，以及和妻子發生爭執時，砸毀澤度金佛像等。

面對前員工的指控，館長也在直播中回擊，強調內容多為不實。他反控前員工手中握有他的性愛影片與對話紀錄，並以此勒索2000萬。他表示，自己會在對質時說對不起，是因為對方聲稱「等這個道歉等了十年」，並非承認爆料內容全部屬實。

不過，前副總李慶元態度強硬回應，表示手中握有11月7日三人對質的全程錄音、影片與照片，一旦館長繼續否認，他不排除公開更多證據，讓社會自行評斷。隨著元老級幹部現身指控，館長過去塑造多年、以嗆辣敢言著稱的霸氣形象，正面臨極大考驗，不少粉絲坦言看完懶人包後「對館長印象大改觀」、「如果屬實真的太噁心」。

但也有網友提醒，事件牽涉雙方利益與情感糾葛多年，難保沒有誇大或各說各話的成分，認為目前仍只是「前員工單方面說法、直播剪輯」，呼籲大眾保持保留態度，「等證據釋出再下定論」、「最好是看完整錄音、甚至等司法調查」。



