要求員工拍私密照給妻子看！館長遭毀滅式8爆料 反控被勒索
知名網紅館長陳之漢近日捲入重大爭議。成吉思汗健身俱樂部前副總「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播公開爆料，指控館長涉及金錢糾紛、公司內部問題，以及私生活與性騷擾多項爭議，並整理出「8大行徑」。消息曝光後，讓不少長期關注館長的粉絲直呼：「如果是真的，人設直接碎裂！」
最受外界關注的，是對貼身特助小偉的性騷擾指控。根據前員工與YouTuber「貝克書」整理的直播內容，館長疑似要求小偉到蘆洲館拍攝自己私密照傳給他，理由是館長聲稱「自己尺寸比較小」，想讓妻子看下屬的。爆料者表示，小偉當時把館長當大哥，只能硬著頭皮照做。
爆料更指出，館長事後竟主動傳送與妻子的私密畫面給小偉，還傳來女方語音，內容涉及「想和小偉發生關係」等性暗示。這一連串互動，讓小偉壓力爆表，還因此求助身心科。沒想到離職一年後回鍋，仍受到公司內的羞辱，最終促使他站出來要求館長道歉。
除了性騷擾疑雲，PTT網友也依據直播內容整理出「8大掛」懶人包，全面質疑館長過往塑造的正義形象。包括：早餐店風波遭指與當年說法不符、被控過去曾介入他人感情並恐嚇前男友、送車給員工被質疑是「假送真借用」、成吉思汗創立初期疑似「空手套白狼」由其他股東出資、多年未關心愛犬「大雄」、遭指收受澳門與中國資金，以及和妻子發生爭執時，砸毀澤度金佛像等。
面對前員工的指控，館長也在直播中回擊，強調內容多為不實。他反控前員工手中握有他的性愛影片與對話紀錄，並以此勒索2000萬。他表示，自己會在對質時說對不起，是因為對方聲稱「等這個道歉等了十年」，並非承認爆料內容全部屬實。
不過，前副總李慶元態度強硬回應，表示手中握有11月7日三人對質的全程錄音、影片與照片，一旦館長繼續否認，他不排除公開更多證據，讓社會自行評斷。隨著元老級幹部現身指控，館長過去塑造多年、以嗆辣敢言著稱的霸氣形象，正面臨極大考驗，不少粉絲坦言看完懶人包後「對館長印象大改觀」、「如果屬實真的太噁心」。
但也有網友提醒，事件牽涉雙方利益與情感糾葛多年，難保沒有誇大或各說各話的成分，認為目前仍只是「前員工單方面說法、直播剪輯」，呼籲大眾保持保留態度，「等證據釋出再下定論」、「最好是看完整錄音、甚至等司法調查」。
【更多東森娛樂報導】
●館長、Cheap、四叉貓必看！ 財政部營業稅大刀揮向網紅、直播主
●館長赴中被吹高人氣！驚見「他」當導遊 網酸：愛國飯真好吃
●館長直播出事了！男附耳說「一邊一國」 中國網友氣炸喊報警
其他人也在看
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片，並大聲的用義大利語言嘲諷謾罵對方，將該影片發到自己店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 3 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 3 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 1 天前
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣
馮淬帆「人生殺青」長眠金門！外甥揭遺願：他很愛台灣EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳美鳳付千萬才成功離婚 理解范姜彥豐高額求償「希望對方付出代價」
陳美鳳13日出席珠寶品牌活動，腳踩15公分高跟鞋，以一身平口金色禮服現身，「台灣最美歐巴桑」實至名歸。「粿王風波」仍未消停，她表示有看到新聞，可以理解范姜彥豐求償1600萬，因為她過去也遭到前夫背叛。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Energy坤達才宣布復工「閃兵遭求處2年8個月有期徒刑」 相信音樂、經紀人都回應了
Energy坤達、書偉因為閃兵一事，日前遭到搜索、拘提，才宣布要回歸《綜藝玩很大》復工的坤達，14日就遭到起訴，量處2年8個月的有期徒刑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
胡釋安認了提供粿粿住處！3點聲明曝光 胡瓜傻眼回應
娛樂圈再度掀起波瀾，藝人王子與粿粿爆出婚外情事件持續延燒，牽連範圍更擴大至友人圈。胡瓜之子胡釋安被周刊爆料曾讓粿粿住在自己家中並幫忙接應，引發各界關注。事件曝光後，胡釋安迅速發表聲明澄清，范姜彥豐也表示理解對方處境，希望無辜友人能免受波及。TVBS新聞網 ・ 1 天前