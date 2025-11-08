要求國防產業界「轉戰時防衛體制」...《日經》：美國防長力求打破低效官僚結構「必須確保盟國及時取得防衛能力」
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在對國防產業執行長及軍方採購官員的演說中宣布，將大幅刪除會計標準與審查等過度的規制，加快企業生產並擴大量能。《日經》報導，赫格塞斯要求整個產業界「轉為戰時防衛體制」，並宣布美國國防部將啟動組織整併改革，來打破長年困擾體系的「縱向官僚結構」。他強調，讓盟國配備與美軍具備互操作性的優質武器，才能共同應對中國等其他國家危險的全球挑戰。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
美國國防長官皮特・海格塞斯（Pete Hegseth）於7日召集美國主要防衛產業高層發表演說，要求整個產業界「轉為戰時防衛體制」。他同時表示，國防部將推動組織改革，目標是透過官民合作強化產業基礎。針對對盟國武器出口屢有延遲的問題，他承諾要確保交期如期完成。
海格塞斯在演說中呼籲產業界：「大型防衛企業正面臨轉型的壓力，應專注於加速生產與擴大量能。」他警告說，若企業不行動，「我已準備好最大限度地運用總統賦予的各項權限。國家安全是最優先的。」
他並指出，「希望所有企業都能參與進入防衛產業基盤」。
國防部方面表示，為了穩定企業經營環境，將推進大規模的長期合約，並計劃大膽檢討繁瑣的國防部審批流程，以減少時間與行政負擔。海格塞斯強調，將大幅刪除會計標準與審查等過度的規制。他說：「我已指示要終止那種只為了填寫報告而扼殺創意的文化。」
此外，他宣布國防部將啟動組織整併改革，以打破長年困擾體系的「縱向官僚結構」。
川普總統一直要求包括日本在內的盟國購買美製武器。海格塞斯指出：「多虧川普總統的努力，美國對外軍售已達史上最高水準。」但他同時坦言：「產業基盤效率過低，導致無法按期交付。」
他透露，在與各國首腦或防長會談時，對方幾乎每次都會問他「目前面臨哪些問題？」因此他呼籲：「必須確保盟國能在需要時，及時取得所需的防衛能力。」
他並提到，川普政權要求盟國提高國防支出，意在強化對中國等國的嚇阻力。海格塞斯說：「讓盟國配備與美軍具備互操作性的優質武器，才能共同應對這個危險的全球挑戰。」
針對中國與俄羅斯，他警告說：「敵對勢力絕不會袖手旁觀。他們開發與部署新能力的速度，已對美國敲響警鐘。」他強調：「戰爭的勝敗，不僅取決於戰場上的士兵，而是取決於戰爭爆發前數年的武器採購與產業準備。」
海格塞斯在演說開場時引用了2001年9月10日、前國防長官唐納德・倫斯斐（Donald Rumsfeld）的名言：「我們真正的敵人，是國防部內部的官僚機構。」
他指出，即便過去四分之一世紀，這種低效率的官僚文化仍未消除。他表示自己已獲川普總統指示：「採取戰時思維，向非效率的官僚體制開戰。」
