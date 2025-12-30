要求川普提供「50年安全保障」！澤連斯基稱與俄羅斯會晤有前提

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日表示，他在上週末與美國總統川普（Donald Trump）會面時，已要求美國為烏克蘭提供最多50年的安全保障。

澤倫斯基在評論28日於佛州（Florida）與川普的會談時向記者表示，他已明確指出，只有在他本人以及歐洲各國領袖先就烏克蘭的框架性和平協議達成共識後，與俄羅斯的會談才有可能進行。

根據《路透社》29日的報導，澤倫斯基在談話中提到，他已要求美國為烏克蘭提供長達50年的安全保障，不過目前提出的20點和平方案中，所設想的安全保障期限為15年，主要目的是嚇阻俄羅斯未來再次發動侵略。

澤倫斯基表示，他計畫在未來幾天內與歐洲各國領袖會面，討論相關提案。他補充，任何和平計畫都應交由烏克蘭人民透過公民投票表決，而且批准或否決協議的投票，應在60天停火期間內舉行。澤倫斯基也表示，在過去數日俄羅斯對烏克蘭發動多次大規模無人機與飛彈攻擊後，「俄羅斯目前顯然並不想停火。」

烏克蘭方面的相關表態，出現在澤倫斯基28日與川普在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）會談之後。川普表示，雙方的討論進展良好，但也承認仍有「1、2個非常棘手的問題」尚未解決，「我確實認為我們正變得愈來愈接近，也許已經非常接近了。」

另一方面，澤倫斯基則形容此次會談是1次「非常棒的討論」，並表示安全保障問題已經「百分之百達成共識」，不過川普在被問及相關提案時，給出的評價則略顯保留。

當被記者問到哪些問題仍未解決時，川普表示，關鍵在於「土地」，「有些土地已經被佔領了，有些土地也許還有爭奪空間，但在接下來的幾個月內可能會被拿走，因此現在達成協議會比較有利。」

莫斯科方面要求烏克蘭將東部剩餘的頓巴斯地區（Donbas）領土割讓給俄羅斯，並拒絕向基輔提供任何安全保障。烏克蘭方面則一再反對將頓巴斯全境交給莫斯科，該地區目前大部分處於俄軍的佔領之下。

目前仍不清楚，若和平協議在原則上達成，澤倫斯基是否會與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行面對面會談，過去雙方領導人都曾強烈拒絕與對方會面。

川普先前透露，他已於28日透過電話與普丁討論和平提案，但也暗示，俄羅斯似乎並未支持停火，讓烏克蘭得以舉行公投。不過他並未透露太多有關這通電話的細節，僅表示通話時間長達2個小時。

在被問及雙普通話後的美烏會談時，克里姆林宮（Kremlin）發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）29日向記者表示：「我們不知道會談進展如何，無法作出判斷。在這些會談之後，俄羅斯總統與美國總統已同意再次進行通話。之後我們才會取得相關資訊。」

