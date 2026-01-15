要求廢除校事會議 教團號召老師上街頭

全教總要求廢除校事會議制度，號召教師上街頭表達訴求。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部近日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，全教總批評此無視基層教師長期反映的「校事會議」調查制度弊端，更疊床架屋增加程序負荷，不只資源錯置使辦案重於辦學，類司法偵查也使校園互信瓦解，號召全國教師走上街頭，於下週日(25日)下午1時至教育部陳情，要求政府停止「小案大辦」，還給校園平靜的教學空間。

全教總理事長侯俊良指出，教育部長期以來掛著「保障學權」與「處理不適任教師」的大旗，卻將司法偵查的高壓手段移植進校園。現行的校事會議調查機制，已讓教育現場瀰漫一股「進教室怕被告，處理學生衝突怕被查」負面情緒。這種動輒啟動司法規格調查的作法，不僅無法精準處理極少數的不適任教師，反而讓多數兢兢業業的教師陷入濫訴與冤屈的恐懼中。

侯俊良提到，調查顯示，自校事會議機制實施以來，各級學校行政資源嚴重向「辦案」傾斜。為了應付層出不窮的匿名檢舉與微小紛爭，學校必須耗費龐大經費聘請調查員、召開無止盡的會議、撰寫法律文書。教育經費應用於提升教學品質，現在卻大量耗費在程序內耗中。校方與教師的精力被抽離教學現場，最終受害的是全體學生的受教權。

侯俊良表示，解聘辦法存在前與後，不適任教師解聘數據差不多，顯見並無師師相護的問題，而全教總非常支持處理不適任教師，但該辦法的核心根本直指「師師相護」，也摧毀了親師之間的信任。

針對教育部所提出的修正，侯俊良也批評是火上加油，非解藥，且「閉門造車、疊床架屋」。新辦法不僅未解決調查權限氾濫的核心問題，反而使受理與處理程序更加複雜、混亂。這種行政官僚式的修正，不僅無助於化解校園紛擾，更是在教育人員傷口上灑鹽，呼籲教師站出來「廢惡法、救教育」。

