要求承諾不在水庫設置光電板 卓榮泰：地方沒有意願程序就不會往下走

經濟部水利署連續3年發函給台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板，台北市長蔣萬安於市議會答詢時回應「我們絕對不准」，立委張智倫今(11/4)日於立法院質詢時，要求型政院承諾不會在水庫設置光電板，對此行政院長卓榮泰回應說，設置的流程本來就是需要地方政府同意才可以，地方政府沒有意願，這個程序就不會往下走。

丹納絲颱風重創南部，其中很多光電板遭颱風損毀，碎片到處散落，而烏山頭水庫傳出規劃要設置光電板，引起很多民眾反對，光電板在水庫設置的議題成為關注議題，近日北市議員爆料經濟部水利署連續3年發函給台北翡翠水庫管理局，要求評估設置光電板，使得水庫設置光電板的議題再度引發討論。

行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢，立委張智倫質詢時表示，台南烏山頭水庫因為設置光電板，引發有可能水污染的疑慮，爭議到現在沒有解決，可是經濟部還是不死心，連續3年的發函，是不是有要強壓台北市政府把翡翠水庫當成光電績效的提款機?雙北地區有600萬的市民飲水安全，蔣萬安市長表態說絕對不准在這個民生的水庫來建置光電板，部長跟院長是不是可以做同樣的允諾?

經濟部長龔明鑫回應說，沒有強求，但是通案的發函各地方，看看他們有沒有相關的設施，如果願意的話我們是非常歡迎，但是沒有強求，就是非常簡單的一些盤點，是不是有可能可以適合來設置光電板。

張智倫指出，民生用的水庫發電量也不是很多，安全第一，民意和民眾的想法也很重要，希望院長跟部長還是可以承諾，不要發生像台南烏山水庫這樣子，不應該把想法動到人民的救命水頭上。

對此卓揆強調，設置光電板的流程本來就是需要地方政府同意才可以設，不是說想設就可以設，有一套嚴謹的流程，如果地方連意願都沒有，往下走的程序就不會再持續的進行下去。

