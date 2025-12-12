要求抽成遭拒！開嗆炸雞店老闆「跳針、態度爛」 學生團隊道歉：深刻反省

▲ 圖／翻攝炸雞店threads

台中市 / 吳欣蓉 綜合報導

台中一所大學行銷系的學生團隊近日辦活動，同時間還有一個炸雞店老闆正在同棟樓做生意，學生因此以活動可帶人流為由，向其提出「八二分帳」的抽成方案，但遭拒後就有其中成員發文抱怨老闆，老闆也發文反擊，而眼見風波越演越烈，學生團隊也緊急發聲明向老闆致歉。

該學生團隊辦活動在二樓，表示活動預估可帶來170人流，因此向炸雞店老闆Jimmy提出想抽成20%，但Jimmy不接受，事後就有其中一名學生發文抱怨，指出早知對方個性，所以派出最有禮貌的兩名成員去協商，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛」，引起網友熱議。

而Jimmy見狀也反擊表示，當晚樓上演出結束後，來了兩個沒禮貌的傢伙開口問「你是樓下炸雞老闆Jimmy?」他回應「是」，對方就說11/23他們在樓上包場，購票來的人在一樓購買他的炸雞的話，他們要抽成，讓Jimmy十分不爽，要求他們不要買自己的炸雞，怒批「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？以她他們的年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡不會有任何交集，更別自往臉上貼金，說知道我的個性，地球不是繞著妳你轉，不是你妳要怎樣就要順著你妳怎樣。You’re Not On My Level ~ Sorry ,Not Sorry 」。

學生團隊第一時間則發聲解釋，但網友依舊不買單，隨後便徹文再發新聲明，表示事件發生後，已請該組員撤下其個人不當與偏激的貼文。同時，團隊也一直在積極討論如何以更恰當、更負責的方式向老闆道歉，包括重新檢視團隊在對話與溝通上的不足，確保能以誠懇且具體的方式表達歉意，希望能與老闆取得聯繫，親自致上最真誠的道歉。

學生團隊也強調，這次事件讓他們深刻反省。第一次籌辦派對，是他們踏入社會前難得的學習經驗，但因經驗不足與思慮不周造成傷害，會以此為教訓，更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。





