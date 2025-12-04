要求新手機預先安裝政府App掀反彈 印度撤銷命令

（中央社新德里4日綜合外電報導）在政界人士、隱私權倡議者及多家全球科技企業就監控疑慮表達強烈抗議後，印度政府已撤銷了一項要求智慧型手機製造商在所有新裝置預先安裝國營資安應用程式（App）的命令。

路透社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府11月28日私下通知蘋果（Apple）、三星（Samsung）及小米等公司，於90天內在新推出的手機中預先安裝一款名為Sanchar Saathi（通訊夥伴）且無法移除的App。

印度通訊部昨天發布新聞稿表示：「政府已決定不再強制性要求手機製造商預先安裝這項應用程式。」

印度政府態度轉向，除了是因為反對黨抗議，也是因為報社社論與隱私維權人士齊聲批評這項措施。消息人士指出，政府此舉同時也引發手機製造商的反彈，蘋果和三星原本計劃不配合這道命令。

政府各大部會首長日前還為這項計畫辯護，說這款App僅用於協助追蹤和封鎖遭竊手機，以防止被不當利用。他們也護航政府命令，說有必要要求廠商確保這款App無法移除。

業界消息人士指出，莫迪原本的計畫在全球並無太多先例。俄羅斯或許是唯一已知範例。莫斯科當局8月下令，要求一款名為MAX、由國家支持且與WhatsApp競爭的即時通訊應用程式必須事先安裝在所有手機與平板電腦上。批評者認為該App可能被用來監控使用者。

莫迪過去就曾在隱私議題上遭遇過批評。2020年，印度政府因強制上班族使用一款COVID-19接觸追蹤App而備受抨擊。隨著隱私權倡議者抗議，該措施後來改為僅供建議性使用。（編譯：蔡佳敏）1141204